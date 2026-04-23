Türkiye satış ihtimalli Motorola Edge 70 Pro bütçe dostu fiyatıyla tanıtıldı

Fiyat-performans odaklı Motorola Edge 70 Pro resmen tanıtıldı.

Cihaz, 144 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç 1,5K AMOLED ekranla geliyor.

MediaTek Dimensity 8500 Extreme işlemcili telefon, 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 6.500 mAh pil kapasitesi sunuyor.

İlerleyen haftalarda Edge 70 Pro'nun Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor.

Motorola fiyat-performans odaklı yeni Edge 70 Pro modelini dünyaya tanıttı. Bütçe dostu performans canavarı akıllı telefon, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ve büyük batarya gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tasarım açısından bakıldığında cihaz, arka tarafta hafifçe çıkıntı yapan bir modülün içinde üç kamera taşıyor. Telefon askeri standartlara (MIL-STD-810H) göre üretilirken, aynı zamanda suya ve toza karşı direnç için IP68 ve IP69 sertifikalarını destekliyor. İşte Edge 70 Pro’nun merak edilen tüm ayrıntıları…

Motorola Edge 70 Pro özellikleri

Boyut: 159,87 x 74,28 x 6,99 mm

Ağırlık: 183 gram

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 5.200 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Extreme

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera (f/1.9)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.8), 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve ç ok spektrumlu lens

Batarya kapasitesi: 90W TurboPower hızlı şarj destekli 6.500 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC

Dayanıklılık: MIL-STD-810H askeri direnç düzeyi ve IP68 – IP69 sertifikaları

İşletim sistemi: Android 16

Motorola’nın yeni telefonu 5.200 nit tepe parlaklık, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz’e kadar yenileme hızı sunan 6,8 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor. 5G bağlantı destekli modelde Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri de yer alıyor.

Motorola Edge 70 Pro cihazı zorlu her türlü işlemde iyi bir işlem gücü sağlamak için MediaTek Dimensity 8500 Extreme çipiyle karşımıza çıkıyor. Telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

GSMArena’ya göre Motorola’nın bütçe dostu telefonu arka tarafta 50 MP ana kamera (OIS), 50 MP ultra geniş açılı lens ve çok spektrumlu lens barındırıyor. Ön kısımda ayrıca 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Fiyat-performans odaklı telefon, 90W kablolu şarj destekli 6.500 mAh’lik bir pil kapasitesi sunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile çalışıyor. Şirket ayrıca üç büyük Android güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi garantisinde bulunuyor.

Motorola Edge 70 Pro fiyatı

Motorola’nın yeni telefonu Pantone Lily White, Pantone Tea ve Pantone Titan renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Cihaz 38.999 rupi (yaklaşık 18.000 TL) fiyat etiketiyle ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkıyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda Motorola yıllar sonra yeniden Türkiye pazarına dönüş yaptı. Şirket, amiral gemisi Razr 60 ve Edge 70 cihazlarını Türkiye’de satışa çıkardı.

Serinin standart modeli olan Edge 70’in halihazırda ülkemizde satışta olduğu göz önüne alındığında, Edge 70 Pro modelinin de ilerleyen zamanlarda Türkiye pazarında satışa sunulması muhtemel görünüyor.