Mobil oyunlar yapay zeka, hibrit monetizasyon ve yeni UA stratejileri ile büyüyor (Rapor)

Sektörün önde gelen ölçümleme ve analitik şirketi Adjust, Mobil Oyun İçgörüleri Raporu 2025’i yayınladı. Bu rapor, 2023’ün zorlu bir şekilde geçmesinin ardından oyun endüstrisinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre 2024’te küresel mobil oyun uygulaması kurulumları yıllık bazda %4 artarken, oturumlar %0,6 ile hafif de olsa düşüş gördü. Bu rakamlar, 2025’i kazanılan ivmeyi koruyarak kullanıcı tutma oranlarını ve bağlılığını güçlendirmek için bir fırsat yılı haline getiriyor.

Adjust’ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Satış Direktörü Başak Zerman konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Global mobil oyun endüstrisi, kritik bir dönüm noktasına ulaşmış durumda. Zorlu 2023’ün ardından, piyasa 2024’te stratejik yatırımlar, teknolojik ilerlemeler ve yeni büyüme alanları sayesinde direncini kanıtladı ve büyümeye devam ediyor” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor; “2025’te oyun uygulama gelirinin 126,1 milyar dolara ulaşması ve 2027’ye kadar 1,9 milyar oyuncu sayısına ulaşılması bekleniyor, bu da yenilik ve büyüme için büyük bir fırsat anlamına geliyor. 2024’te mobil oyun, toplam oyun gelirinin %49’unu oluşturdu ve bu, konsolun (%28) ve PC’nin (%23) önünde yer aldı, mobil oyunların geniş kitlelere hitap ettiğini ve dirençli tüketici talebini doğruladı. Oyun, aynı zamanda App Store ve Google Play’deki en büyük kategori olmaya devam etti. LATAM ve MENA gibi bölgeler öncelikli olarak mobil alanı daha da benimserken, kısa vadeli kullanıcı kazanımları yerine onlarla uzun vadeli ilişkiler kurmaya odaklanan oyun geliştiricileri ve pazarlamacılar, bu oyunun kazananları olacaklar.

Gelişmekte olan pazarlar mobil oyunlardaki büyümeye öncülük ediyor

Adjust’ın bulguları, 2024’te küresel mobil oyun uygulaması kurulumlarındaki büyümeye %10 ile MENA bölgesinin ve %8 ile LATAM’ın öncülük ettiğini, oturumların ise sırasıyla %7 ve %5 oranında arttığını gösteriyor. Buna karşılık, Kuzey Amerika en büyük düşüşü yaşadı. Bu bölgedeki kurulumlar %11 ve oturumlar %14 düşüş gösterdi. Bu durum, kullanıcı etkileşimi sorunlarına işaret ediyor.

APAC bölgesindeki kurulumlar %4 büyüdü, ancak oturumlar %3 düşüş gösterdi, bu da kullanıcı tutma oranları açısından zorluk yaşandığını gösteriyor. Avrupa’da ise kurulumlar %1, oturumlar ise %6 oranında gerileyerek olası kullanıcı etkileşimi sorunlarını işaret etti.

ATT onay oranları dünya çapında kademeli bir büyüme görüyor

Mobil oyun uygulamalarındaki App Tracking Transparency (ATT) onay oranları, 2024’ün ilk çeyreğindeki %37,5 seviyesinden 2025’in ilk çeyreğinde %37,9’a hafif bir artış gösterdi. Arcade oyunları en büyük büyümeyi göstererek onay oranlarını %42,4’ten %59,3’e çıkardı. Spor oyunları %54,1, casino %38,3 ve aksiyon %45,9 artış kaydederken, hyper casual’da hafif bir düşüş yaşandı. MENA bölgesindeki pazarlar %50 civarında güçlü bir performans sergilerken, ABD’deki oranlar yaklaşık %32 ile sabit kaldı.

Oyun alt sektörlerinde kurulum ve oturum düzenleri

Adjust verilerine göre, hypercasual oyunlar 2024’te %27 ile küresel kurulum payında liderliğini korurken, oturumların yalnızca %11’ine sahip olarak yüksek kullanıcı kaybı oranlarının altını çizdi. Öte yandan, aksiyon oyunları sadece %10’luk bir kurulum payına sahip olmasına rağmen, oturumların %21’ini oluşturarak güçlü bir kullanıcı tutma oranı kullanıcı etkileşimi sergiledi. Oyuncuların en çok ilgi gösterdiği kategori aksiyon oyunlarıydı ve ortalama oturum süresi 45,15 dakika oldu.

Dikkat çekici bir şekilde, strateji oyunları yıllık bazda %83 ile en yüksek kurulum büyümesini gösterirken, casino %32 ve arcade %23 ile en güçlü oturum büyümesini kaydetti ve yüksek bir kullanıcı etkileşimi gösterdi.

2025’te mobil oyun endüstrisini şekillendiren ana trendler:

Yapay zeka ile desteklenen kişiselleştirme, oyuncu etkileşimini artırıyor: Yapay zeka, oyun içi deneyimleri ve tahminsel kullanıcı tutma stratejilerini derinden değiştiriyor ve oyuncuların yaşam boyu değerini (LTV) artırıyor.

Yapay zeka, oyun içi deneyimleri ve tahminsel kullanıcı tutma stratejilerini derinden değiştiriyor ve oyuncuların yaşam boyu değerini (LTV) artırıyor. Çapraz-platform oyunlar yaygınlaşıyor: Mobil, konsol ve PC arasındaki sorunsuz geçişler, daha uzun oturum süreleri ve daha yüksek LTV sağlıyor.

Mobil, konsol ve PC arasındaki sorunsuz geçişler, daha uzun oturum süreleri ve daha yüksek LTV sağlıyor. Hibrit monetizasyon modellerinin kullanımı artıyor: Geliştiriciler, ciro akışlarını çeşitlendirmek için uygulama içi alışverişleri, reklamları, abonelikleri ve savaş biletlerini giderek daha fazla kullanıyor.

Geliştiriciler, ciro akışlarını çeşitlendirmek için uygulama içi alışverişleri, reklamları, abonelikleri ve savaş biletlerini giderek daha fazla kullanıyor. Kullanıcı kazanımında yeni bir çağ başlıyor: İnternete bağlı TV (CTV), influencer pazarlaması ve alternatif uygulama mağazaları, oyuncuların yeni oyunları keşfetme şekillerini değiştiriyor.

Raporun (Mobil Oyun İçgörüleri Raporu 2025) tamamına buradan ulaşabilirsiniz.