OnePlus üst düzey bir oyun telefonu serisi geliştiriyor

OnePlus yeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalışıyor.

Söylentilere göre bu seri, üst düzey oyun özelliklerine ev sahipliği yapacak.

Cihazda dahili oyun tetikleyicileri ve gelişmiş bir işlemci bulunacak.

OnePlus üst düzey bir oyun deneyimine odaklanan yeni akıllı telefon serisi üzerinde çalışıyor. Yogesh Brar, markadan potansiyel yeni bir ürün serisinin varlığını bildiriyor. Bunu oyunculara yönelik yeni bir alt seri olarak tanımlıyor.

Projenin tam olarak ne olduğu, ana marka içinde bir dizi cihaz olarak mı yoksa Vivo için IQOO modelini izleyerek bağımsız bir alt marka olarak mı yapılandırılacağı konusunda hala belirsizlik bulunuyor. Fakat sızdırılan özellikler, uzun ve yoğun oyun seansları için tasarlanmış özelliklere sahip cihazları ana hatlarıyla belirtiyor.

Projenin hala deneysel bir aşamada olduğu bildiriliyor. Küresel bir sürüm olasılığı riskli olarak tanımlanıyor. Bu da projenin gerçekleşmesi durumunda Çin pazarına özel kalabileceğini bizlere gösteriyor.

OnePlus’ın yeni oyuncu telefonları neler sunacak?

İddialara göre yeni oyun telefonları üst düzey donanım bileşenleri ile karşımıza çıkacak. Cihazların daha büyük bir batarya, amiral gemisi bir yonga seti, oyun tetikleyicileri ve daha fazlasıyla donatıldığı söyleniyor.

Üst düzey bir işlemci ve özel oyun tetikleyicilerinden özellikle bahsedilmesi, tam özellikli oyun akıllı telefonları yaratma niyetini bizlere gösteriyor. Bu telefonlar pazardaki diğer oyun cihazları arasında Asus ROG modelleri ve RedMagic akıllı telefonlar gibi sektörde halihazırda yerleşik serilerle doğrudan rekabet edecek şekilde konumlandırılacak gibi görünüyor.

OnePlus oyun akıllı telefonunda OxygenOS veya ColorOS’un benimsenmesi güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor. OnePlus ve yan kuruluşları OPPO ve Vivo tarafından üretilen akıllı telefonlarla ilgili geçmiş deneyimler, halk tarafından beğenilen cihazlar üretme yeteneğini göstermiştir.

Öte yandan kaynaklar, projenin deneysel niteliğini vurgulayarak gerçek gerçekleşmesi konusunda bazı şüpheler uyandırıyor. Bu yeni ürün serisinin varlığını doğrulamak ya da reddetmek için daha fazla gelişme ve resmi iletişim gerekli olacak. İlerleyen haftalarda OnePlus’tan konuya ilişkin daha fazla detay geleceği tahmin ediliyor.