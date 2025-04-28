Nubia Z70s Ultra geleneksel kameraları anımsatan tasarımıyla piyasaya çıktı

Nubia Z70S Ultra resmen tanıtıldı.

Geleneksel kameraları anımsatan bir görünüme sahip olan telefon, etkileyici tasarımıyla öne çıkıyor.

Cihaz gelişmiş kamera yetenekleriyle rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor.

Nubia bugün Çin’de yeni performans canavarı akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Uzun süredir beklenen mobil fotoğrafçılık odaklı Nubia Z70s Ultra resmen tanıtıldı. Şık bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, kamera yetenekleri ve gelişmiş performansıyla öne çıkıyor.

Cihazın dikkat çeken teknik özellikleri arasında mükemmel akışkanlığa sahip OLED ekran, Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti, özelleştirilmiş ana sensör, sağlam pil ünitesi ve suya dayanıklılık için IP68/IP69 sertifikaları yer alıyor.

Nubia Z70s Ultra özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED ekran, 140 Hz yenileme hızına sahip ekran

1,5K çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED ekran, 140 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

16 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 64 MP sensörlü telefoto lens ve 50 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens, 64 MP sensörlü telefoto lens ve 50 MP sensörlü ultra geniş lens Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.600 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.600 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, GPS ve USB-C portu İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Nebula AIOS kullanıcı arayüzü

Klasik kameralardan esinlenen bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, özel deklanşör tuşuyla geliyor. Cihazınız kilitliyken bile bu tuşa bastığınızda hızlı bir şekilde fotoğraf çekmeniz mümkün oluyor.

Arka yüzey cam kaplamalı bir yapıya sahip. Nano doku kullanılarak benzersiz bir görünüm kazandırılıyor. Suya ve toza dayanıklılık için IP68/IP69 sertifikalarından yararlanılıyor.

Nubia Z70s Ultra modeli 1,5K çözünürlük (2.688 x 1.216 piksel), 144 Hz yenileme hızı, 2.592Hz PWM, Gorilla Glass 7i koruması ve ekran altı kamerasıyla 6,85 inç BOE Q9+ OLED panel sunuyor.

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan Nubia telefonu 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı sunuyor. 6.600 mAh’lik pil kapasitesine sahip olan modelde 80W hızlı şarj desteği mevcut.

Diğer özellikler arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi, USB-C portu ve ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor. Ayrıca telefon Android 15 işletim sistemini temel alan Nebula AIOS arayüzüyle çalışıyor.

Gelişmiş kamera performansıyla dikkat çekiyor

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre gelişmiş kamera yetenekleriyle adından söz ettiren cihaz, 1/1.3″, f/1.7 diyafram açıklığına ve 35 milimetre odak uzaklığına sahip 50 megapiksel OmniVision Light Fusion 900 ana sensör sunuyor.

Bununla birlikte cihazda 64 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı bulunuyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksel OmniVision OV16A1Q ekran altı kamera bulunuyor.

Nubia Z70s Ultra fiyatı

Twilight ve Melting Gold renk seçenekleriyle duyurulan Nubia Z70s Ultra’nın satış fiyatı belli oldu. Cihaz şu anda 4.599 CNY (yaklaşık 24 bin TL) başlangıç fiyatıyla Çin’de tüketicilerle buluştu.

Cihazın ilerleyen haftalarda global pazara da gelmesi bekleniyor.