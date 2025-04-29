DeepSeek destekli Nubia Pad Pro çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nubia Pad Pro resmen piyasaya sunuldu.

Gelişmiş yapay zeka özellikleri sunan cihaz, DeepSeek entegrasyonuyla kullanıcılara hizmet veriyor.

Cihazın öne çıkan bir diğer noktası ise olağanüstü pil ömrü oluyor.

Nubia performans canavarı yeni tablet modelini resmen tanıttı. 144 Hz ekrana, devasa bir pil kapasitesine, DeepSeek yapay zeka entegrasyonuna ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip Nubia Pad Pro piyasaya çıktı.

Üst düzey özelliklere odaklanan tablet modeli, mobil fotoğrafçılık odaklı Nubia Z70S Ultra ile birlikte duyuruldu. Yüksek bir performans vaat eden cihaz, gelişmiş yetenekleriyle şimdiden dikkatleri üzerinde topladı.

Nubia Pad Pro özellikleri

Ekran: 2.8K çözünürlüğe sahip 10.9 inç ekran, 144 Hz yenileme hızı

2.8K çözünürlüğe sahip 10.9 inç ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama Bağlantı: Bluetooth, USB-C bağlantı noktası

Bluetooth, USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 10.100 mAh pil ve 66W hızlı şarj desteği

10.100 mAh pil ve 66W hızlı şarj desteği Ses: DTS X desteğine sahip dört kanallı hoparlör sistemi

DTS X desteğine sahip dört kanallı hoparlör sistemi Ağırlık: 523 gram

FoneArena’nın haberine göre yeni tablet modeli 10.9 inç LCD teknolojisine sahip, 2.8K çözünürlüklü ve 144 Hz frekans hızına sahip bir ekranla geliyor.

Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan tablet, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama versiyonları sunuyor. Cihaz ayrıca daha iyi ısı dağılımı için altı katmanla geliyor.

Nubia Pad Pro 10.100 mAh’lik olağanüstü bir pil kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 66W şarjı destekliyor.

Entegre DeepSeek-R1 yapay zeka desteğine sahip olan ürün ayrıca gürültüyü engellemek ve sesi güçlendirmek için dört hoparlör ve 3 mikrofondan oluşan bir ses sistemi de taşıyor.

Nubia Pad Pro fiyatı

Şirketin yeni tablet modeli ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Şu anda ön siparişe açılan model, 6 Mayıs tarihinden itibaren raflarda boy göstermeye başlayacak.

Çok yakında küresel pazarda da satışa sunulması beklenen cihaz 2.799 CNY (yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.