Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    DeepSeek destekli Nubia Pad Pro çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Üst düzey bir tablet arayanlar için Nubia Pad Pro resmen duyuruldu. Cihaz DeepSeek entegrasyonu ve devasa pil gücüyle öne çıkıyor.
    Nubia Pad Pro
    Görsel: ZTE/Nubia
    • Nubia Pad Pro resmen piyasaya sunuldu.
    • Gelişmiş yapay zeka özellikleri sunan cihaz, DeepSeek entegrasyonuyla kullanıcılara hizmet veriyor.
    • Cihazın öne çıkan bir diğer noktası ise olağanüstü pil ömrü oluyor.

    Nubia performans canavarı yeni tablet modelini resmen tanıttı. 144 Hz ekrana, devasa bir pil kapasitesine, DeepSeek yapay zeka entegrasyonuna ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip Nubia Pad Pro piyasaya çıktı.

    Üst düzey özelliklere odaklanan tablet modeli, mobil fotoğrafçılık odaklı Nubia Z70S Ultra ile birlikte duyuruldu. Yüksek bir performans vaat eden cihaz, gelişmiş yetenekleriyle şimdiden dikkatleri üzerinde topladı.

    Nubia Pad Pro özellikleri

    • Ekran: 2.8K çözünürlüğe sahip 10.9 inç ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama
    • Bağlantı: Bluetooth, USB-C bağlantı noktası
    • Batarya kapasitesi: 10.100 mAh pil ve 66W hızlı şarj desteği
    • Ses: DTS X desteğine sahip dört kanallı hoparlör sistemi
    • Ağırlık: 523 gram

    FoneArena’nın haberine göre yeni tablet modeli 10.9 inç LCD teknolojisine sahip, 2.8K çözünürlüklü ve 144 Hz frekans hızına sahip bir ekranla geliyor.

    Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan tablet, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama versiyonları sunuyor. Cihaz ayrıca daha iyi ısı dağılımı için altı katmanla geliyor.

    Nubia Pad Pro
    Görsel: ZTE/Nubia

    Nubia Pad Pro 10.100 mAh’lik olağanüstü bir pil kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 66W şarjı destekliyor.

    Entegre DeepSeek-R1 yapay zeka desteğine sahip olan ürün ayrıca gürültüyü engellemek ve sesi güçlendirmek için dört hoparlör ve 3 mikrofondan oluşan bir ses sistemi de taşıyor.

    Nubia Pad Pro fiyatı

    Şirketin yeni tablet modeli ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Şu anda ön siparişe açılan model, 6 Mayıs tarihinden itibaren raflarda boy göstermeye başlayacak.

    Çok yakında küresel pazarda da satışa sunulması beklenen cihaz 2.799 CNY (yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.