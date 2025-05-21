Uygun fiyatlı oyuncu telefonu Infinix GT 30 Pro tanıtıldı

Infinix'in yeni bütçe dostu oyun telefonu resmen duyuruldu.

Uygun fiyatıyla öne çıkan Infinix GT 30 Pro, MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yonga seti ve 12 GB RAM kapasitesiyle geliyor.

İlk olarak Malezya pazarında satışa çıkan telefon, çok yakında diğer ülkelerde de raflarda boy gösterecek.

Infinix GT 30 Pro uygun fiyatlı oyuncu telefonu arayanlar için resmen duyuruldu. Oyunculara yönelik akıllı telefon segmentindeki model, şık tasarımının yanı sıra güçlü teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Infinix’in uzun süredir beklenen bütçe dostu oyun telefonu, oyunları kontrol etmek için fütüristik serigrafi baskıya sahip bir arka yüze ve omuz düğmelerine sahip. Ayrıca akıllı telefonda suya ve toza karşı koruma sağlayan IP64 sertifikasına da bulunuyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Infinix GT 30 Pro özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate

MediaTek Dimensity 8350 Ultimate RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

108 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR verici ve NFC

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR verici ve NFC Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 30W kablosuz şarj destekli 5.500 mAh pil

45W kablolu ve 30W kablosuz şarj destekli 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı XOS 15 kullanıcı arayüzü Ağırlık: 190 gram

Infinix’in yeni oyuncu telefonu 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran aynı zamanda maksimum 1.100 nit parlaklık ve 2.160 Hz dokunmatik örnekleme hızı sağlıyor.

Infinix GT 30 Pro oyunlarda iyi bir işlem gücü sağlamak için 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte 12 GB’a kadar RAM’e sahip versiyonlarda çalışan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yonga setinden güç alıyor.

Oyunculara yönelik akıllı telefon, PUBG ve MLBB gibi oyunlarda 120 fps’yi garanti edebilen buhar odası özelliğine sahip sıvı soğutmanın varlığını öne çıkarıyor. Cihazın bağlantı noktasında ise çift SIM kartlı 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi sensör ve NFC desteği yer alıyor.

Gizmochina’nın haberine göre Infinix GT 30 Pro modeli 108 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens ile karşımıza çıkıyor. Cihazın ön kısmında ise 13 MP selfie kamerası bulunuyor.

5.500 mAh batarya kapasitesine ev sahipliği yapan yeni Infinix telefonu 45W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan yeni XOS 15 arayüzüyle hizmet veriyor.

Infinix cihaz için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri vaat ediyor. Cihazda DeepSeek tabanlı yapay zeka özellikleri destekleniyor.

Son olarak Infinix GT 30 Pro, daha fazla ısı dağıtma gücü sağlamak için arkada manyetik olarak bağlanan bir kasa ve soğutucu sunan Gaming Master Edition paketiyle satışa sunulacak.

Infinix GT 30 Pro fiyatı

Infinix’in yeni cihazı siyah, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle listeleniyor. İlk olarak Malezya pazarında satışa çıkan telefon 256 GB’lık sürümüyle 300 dolar (yaklaşık 11 bin TL), 512 GB depolamaya sahip versiyonuyla ise 350 dolardan (yaklaşık 13 bin TL) tüketicilere hitap ediyor.