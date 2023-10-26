MIUI tarihe karışıyor! Xiaomi, HyperOS arayüzünü resmen tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürün ve hizmetini tanıttı. Etkinliğin başrol kahramanı, şirketin yeni üst düzey akıllı telefon serisi Xiaomi 14 ve 14 Pro oldu. Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip ilk telefonlar olan bu seri, ayrıca Xiaomi’nin yeni kullanıcı arayüzü HyperOS ile gelen ilk modeller olma unvanına erişti.

Xiaomi 14’ün duyurusuyla birlikte şirket, MIUI arayüzünün yerini alacak olan HyperOS’un tüm merak edilen detaylarını açıkladı. Yeni bir görünüm ve özellikle de yapay zeka konusunda pek çok işlevle karşımıza çıkacak olan yazılım, şu anda yalnızca Çin pazarında kullanılabiliyor. 2024’te ise arayüzün küresel olarak piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Linux ve tescilli Vela sistemini temel alan yazılım için toplamda yedi yıllık bir geliştirme süreci yaşandığının altı çiziliyor.

HyperOS yenilikleri, özellikleri ve tasarımı

Şirket, HyperOS’u arayüzden ziyade ilerleyen süreçte kendi başına bir işletim sistemi haline getirmeyi amaçlıyor. Şirketin gelecekteki IoT (Nesnelerin İnterneti) fikirlerinin temelini oluşturan arayüzle alakalı şu cümlelere yer veriliyor: “HyperOS, bağlı tüm cihazları uyumlu hale getirerek yazılımın kullanıcının ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanıyor.”

Arayüz artık hoparlörler ve akıllı ampuller gibi bağlı cihazlar için yuvarlak simgeler ve kısayollar içeren Kontrol Merkezindeki değişiklikleri içeren yeni bir görünüm getiriyor. Aynı şekilde, yeni widget’ların eklenmesi ve kilit ekranı için daha fazla özelleştirme de karşımıza çıkıyor.

Apple’ın Dynamic Island’ından ilham alan unsurları getiren özelliği de vurgulamakta fayda var. Bu anlamda Xiaomi sistemine sahip cihaz, ekranın üst kenarında bağlamsal bilgileri gösteriyor. Örneğin bu özellik, bağlı kablosuz kulaklıkların her birinin pil yüzdesini kullanıcılara gösteriyor.

HyperOS ayrıca üretken yapay zekanın kullanımına dayalı araçlar da içeriyor. Bu sayede kullanıcılara yeni ve ayrıntılı bir görüntü oluşturma ve hatta çerçeveyi ayarlamak için fotoğrafa boşluklar ekleme olanağı sunuluyor. Öte yandan sistemin HyperMind adı verilen özelliği, yukarıda belirtilen görevleri gerçekleştirmek için evler ve hayvanlar gibi basit çizimleri tanıyabiliyor.

Xiaomi’nin yeni sisteminde bulunan bir diğer özellik, kişilerin oluşturulmasıyla ilgili oluyor. Bu durumda yazılım galeriyi tarar ve insanların yüzleri ve vücutları hakkında veri toplar. Buradan bunları herhangi bir yeni senaryoya ekleyebilir.

Genel olarak sistem, akıllı saatler ve TV’ler dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Üstelik otomobilin kamerasını telefonunuzda görüntülemenin de bir yolunu sunan yazılım, 64 KB’tan 24 GB’a kadar RAM’e sahip cihazlarda da çalışacağını vadediyor.

Xiaomi HyperOS güncellemesi alacak telefonlar

HyperOS’u alacak telefonlar şimdilik ne yazık ki resmi olarak açıklanmadı. Fakat iddialar, şu modellerin güncellemeye ulaşabileceğini öne sürüyor: