Xiaomi doğruladı: HyperOS, MIUI’ın yerini alacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin kurucusu ve CEO koltuğunda oturan Lei Jun, sosyal medya hesapları aracılığıyla önemli bir bilgi paylaştı. Şirket yöneticisi, bir süredir teknoloji basınında gündeme gelen MIUI arayüzünün isminin değişeceği yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Jun, iddiaların doğruluğunu onayladı ve MIUI’ın yeni adını açıkladı.

Lei Jun’un yaptığı açıklama göre Xiaomi’nin mobil kullanıcı arayüzü MIUI çok yakında yerini HyperOS’a devredecek. Xiaomi 14 serisi akıllı telefon modelleri ile birlikte HyperOS yazılımı resmen karşımıza çıkacak. Şimdiye kadar MIUI’ın yerini alacak yazılımın ismi MiOS olarak biliniyordu. Ancak Jun’un açıklamasıyla birlikte konuya ilişkin bilgi kirliliği sona erdi ve arayüzün ismi resmen doğrulandı.

Lei Jun’un aktardığı bilgilere göre HyperOS’un piyasaya çıkması, Xiaomi için tarihi bir ana işaret ediyor. Şirketin başkan yardımcısı koltuğunda oturan Alvin Tse, merakla beklenen yazılımın 2024 yılında dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlanacağını açıkladı. Dolayısıyla HyperOS’un önümüzdeki yıl artık yavaş yavaş MIUI’ın yerini alacağı açık bir şekilde anlaşılıyor.

Alvin Tse aynı zamanda HyperOS’un 2017 yılından bu yana geliştirilme aşamasında olduğunu ifade ediyor. Bu yazılımın, şirketin akıllı telefonlar, akıllı ev ürünleri ve hatta arabalar da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine hizmet edecek bir şekilde tasarlandığını belirtiyor. Şirket, yazılımın tüm ürün ekosistemini entegre edebileceğini garanti ederek kullanıcının her şeyi tek bir yerden kontrol etmesini ve yönetmeyi kolaylaştırmasını amaçlıyor.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0

— Lei Jun (@leijun) October 17, 2023