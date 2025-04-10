Microsoft Office simgeleri 3D olarak yenileniyor

Microsoft, Office uygulamalarının simgelerini değiştiriyor.

2018 yılından bu yana Office uygulama simgeleri ilk kez yenileniyor.

Şirket yenilenen uygulama simgelerinde 3D grafikleri benimsemeye başlıyor.

Söylentilere göre teknoloji devi Microsoft, Office uygulamaları için önemli bir görsel yenileme üzerinde çalışıyor. Bazı Reddit kullanıcıları Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalara yönelik yeni 3D simgelerin önizlemesini içeren bir e-posta anketi aldıklarını bildirdi.

Sızdırılan görsellerde, 2023 yılında Windows 11’de tanıtılan Fluent 2 tasarım dili ve 3D emojilerle uyumlu, mevcut simgelerin düz görünümünden vazgeçilerek daha üç boyutlu bir stile geçildiği görülüyor. Microsoft yıllar sonra Office uygulamalarının simgelerini yeniden elden geçiriyor.

Microsoft Office uygulama simgeleri 2018’den beri ilk kez değişiyor

Microsoft orijinal Fluent tasarım sisteminin daha modern bir görünüm ve entegrasyonunu sunduğu 2018 yılından bu yana Office uygulamalarındaki simgeleri önemli ölçüde güncellemedi. Mevcut anket, Microsoft’un resmi bir değişiklik yapmadan önce geri bildirim topladığını gösteriyor.

Anket e-postasında Microsoft ekibi Office uygulamalarının yenilenen 3D simgelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Microsoft olarak ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye ve sizinle gerçekten uyumlu bir kullanıcı deneyimi yaratmaya çalışıyoruz”. Bugün Microsoft 365 için farklı simge tasarımlarını incelememize ilişkin tercihlerinizi ve görüşlerinizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak kısa 15 dakikalık bir ankete katılmanız için sizi davet etmekten heyecan duyuyoruz.”

Şirket şimdilik bu önizlemelerle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Bu da nihai tasarımın daha fazla değişikliğe uğrayabileceğini bizlere gösteriyor.

Bu yeni ikonların gerçekten uygulanıp uygulanmayacağı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise henüz belli değil. Fakat yine de sosyal medyada kullanıcılardan gelen ilk tepkiler, şirketin değişikliklerine karşı pozitif bir yankı gösteriyor.