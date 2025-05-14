Windows 10 için Microsoft Office desteği uzatıyor

Windows 10'da Microsoft 365 programları için destek süresi uzatıldı.

Normal şartlarda bu desteğin 2025 yılında sona ermesi bekleniyordu.

Fakat Microsoft'tan gelen açıklamaya göre destek süresi 2028'e karar genişletildi.

Birçok Windows 10 kullanıcısı, işletim sistemlerine yönelik desteğin sona ermesini ve bununla birlikte sevilen Microsoft 365 uygulamalarına yönelik güncellemelerin de kesilmesini korkuyla bekliyordu. Ancak Microsoft’tan gelen son açıklama bu senaryoyu değiştiriyor.

Şirket, Windows 10’daki Office uygulamaları için güvenlik güncellemelerinin uzatıldığını doğruladı. Microsoft ek üç yıl daha kapsam garantisi verdi. Bu karar, geniş bir kullanıcı kitlesinin Windows 11’e daha güvenli bir şekilde geçiş yapmasını kolaylaştırıyor.

Microsoft destek tarihini Ekim 2028’e erteledi

Microsoft 365 paketleri için temel güvenlik güncelleştirmeleri, 10 Ekim 2028’deki yeni tarihe kadar korumayı uzatarak, her zamanki güncelleştirme kanalları aracılığıyla gelmeye devam edecek.

Bu uzatmaya ilişkin bilgi ilk olarak Nisan ayı sonunda, BT sistem yöneticilerine yönelik bir teknik iletişimde oldukça gizli bir şekilde yayılmıştı. Office uygulamalarının Windows 10’da mevcut işlevlerini tam olarak koruyacağı vurgulanıyor.

Bununla birlikte Microsoft, özellikle uzun vadede olası performans düşüşlerini veya güvenilirlik sorunlarını önlemek amacıyla, işletme kuruluşlarının Windows 11’e yükseltme yapmalarını önermeye devam ediyor.

Ocak ayında Microsoft, bir blog yazısında Windows 10’daki Office uygulamalarına yönelik desteğin 2025’in sonunda sona ereceğini açıkça belirtmişti. Şirket, Microsoft 365 uygulamalarını kullanmak için Windows 11’e zorunlu yükseltme yapılması gerektirmeyi hedeflemişti. Fakat anlaşılan o ki firma bu noktada net çizgisinden taviz verdi.

Bu tavizle birlikte Microsoft’un Windows 11’i tanıtma stratejisi, özellikle 14 Ekim 2025’te planlanan Windows 10 için genel desteğin sona ermesi ışığında hız kesmeden devam ediyor.

Microsoft, yakın zamanda düzenlenen CES’te 2025 yılını “PC’leri Windows 11’e yükseltmek için dönüm noktası yılı” olarak nitelendirdi. Bu hamle, yeni işletim sisteminin benimsenmesinin henüz bir öncekinin hızına ulaşamadığı bir zamanda geliyor.

Geçtiğimiz yıl kullanıcıları yeni bilgisayar satın almaya teşvik etmek amacıyla tam ekran uyarıların bir strateji olarak kullanıldığı görüldü.

Yeni bir donanım satın almadan veya Windows 11’e yükseltme yapmadan Windows 10’u kullanmayı tercih edenler için işletim sisteminin kendisi için genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri satın alma seçeneği bulunuyor.