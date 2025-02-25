Microsoft Office programları ücretsiz oluyor: Reklamlı seçenek yolda

Microsoft Office'in ücretsiz sürümü yakında çıkacak.

Şirket, ofis programlarının ücretsiz ve reklam tabanlı sürümlerini geliştiriyor.

Ortaya çıkan son raporlar, beklenen sürümün ilerleyen haftalarda resmen duyurulacağına işaret ediyor.

Teknoloji devi Microsoft, Office programları için ücretsiz yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son raporlar, kullanıcıların Microsoft 365 aboneliğine ya da lisans anahtarına ihtiyaç duymadan belgeleri düzenlemelerine imkan sağlanacak.

Fakat elbette ki bu ücretsiz sürüm, tam ücretli versiyona kıyasla önemli bazı farklılıklar içeriyor. Kullanıcıların tamamen bedava bir şekilde yararlanabileceği Microsoft Office uygulamaları reklam tabanlı bir hizmet ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz Microsoft Office sürümü reklam ve çeşitli kısıtlamalar sunacak

Beebom tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft Office programlarının ücretsiz sürümü Word, PowerPoint ve Excel’de belgeleri düzenlerken her zaman görülebilen reklamlar içerecek.

Bir diğer önemli sınırlama ise dosyaların kaydedilmesiyle ilgili olacak. Belgelerinizi yalnızca Microsoft’un bulut hizmeti olan OneDrive’a kaydedebileceksiniz. Bilgisayarınızda yerel olarak bulunan dosyaların düzenlenmesi desteklenmiyor.

Ücretsiz versiyona erişim oldukça basit bir işlem gibi görünüyor. Word, Excel veya PowerPoint gibi uygulamaları başlattığınızda oturum açarak bu hizmetleri ücretsiz kullanmaya devam etmeniz mümkün olacak.

Elbette ki platform reklam ve kısıtlı işlevselliklere sahip olacak. Ücretsiz sürüm, Office’in web sürümüne benzer şekilde belgeleri açmanıza, görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tanıyacak.

Sınırlamalardan bir tanesi de eklentileri, dikteyi, gelişmiş biçimlendirmeyi, tasarım araçlarını (Designer) ve SmartArt grafiklerini kullanamamak olacak. Ücretsiz sürümler temel görevler için hizmet verecek. Daha gelişmiş araçlara erişebilmek için ise aboneliğe ihtiyaç duyulacak.

Office’in ücretsiz sürümünün test aşamasında olduğu görülüyor. Microsoft belirli coğrafi bölgelerde veya küçük bir kullanıcı grubu üzerinde testler yürütüyor. Şirket henüz bu konuda resmi bir duyuru yapmadı. Ayrıca destek belgelerinde bu sürümün varlığından bahsetmiyor. Fakat çok yakında şirketten beklenen haberin geleceği söyleniyor.