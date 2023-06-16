Microsoft CEO’su, GPT-4’ü Mevlana şiiriyle test ettiğini açıkladı

Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirketin Bing ve Windows başta olmak üzere birçok ürününe entegre ettiği ChatGPT ve GPT-4 hakkında konuştu.

OpenAI’nin yeni nesil dil modeli GPT-4’ü piyasaya çıkmadan önce deneyimlediğini söyleyen Nadella, bu yapay zekayla ilgili olarak “Akıllara durgunluk veren bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.

Microsoft, GPT-4’ü Mevlana’nın şiiriyle test etti

Satya Nadella’ya göre uzun süredir hayatımızda var olan makine çevirisinin en önemli eksiği “şiirdeki incelikleri yakalama becerisine” sahip olmaması. GPT-4 ile birlikte bu konuda büyük ilerleme kaydedildiğini kaydeden Microsoft CEO’su, yapay zekayı Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait bir şiirle test ettiğini ifade etti.

“Hindistan, Haydarabad’da büyürken, Farsça şiir okuyabilmeyi hayal etmiştim. Özellikle Urduca’ya ve ardından İngilizce’ye çevrilmiş olan Rumi’nin eserlerini” diyen Hindistanlı yönetici, “GPT-4 bunu tek seferde yaptı. Bu sadece bir makine çevirisi değildi, aynı zamanda iki dil sınırının ötesinde şiirin egemenliğini koruyan bir şeydi.” ifadeleriyle OpenAI’nin yeni dil modelinin geleneksel makine çevirisi uygulamalarından çok daha gelişmiş olduğunu belirtti.

Öte yandan Satya Nadella, OpenAI ile ortaklık kurmaktaki sebebini de açıkladı. OpenAI’nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu hatırlatan Nadella, “Beş farklı temel modeli eğitmeye çalışmak yerine, bir platform etkisi için bir temel oluşturdum. Bu yüzden ortaklık kurduk. Temel modelleri onlar yapıyor ve sorumlu AI ve AI güvenliği etrafındaki araçlar da dahil olmak üzere onların etrafında çok iş yapıyoruz” dedi.

GPT-4 ne işe yarıyor? Özellikleri neler?

GPT-4, OpenAI tarafından oluşturulan çok modlu büyük dil modeli olan GPT serisinin dördüncü versiyonu olarak biliniyor. Önceki sürümle arasındaki en büyük farkı ise; GPT-4’ün görüntüleri işleyebiliyor olması diyebiliriz.

GPT-3 ve GPT-3.5 yalnızca metin tabanlı girdileri anlayabiliyor, analiz edebiliyor ve çıktı verebiliyordu. Yani kullanıcılar okuyup yazmayla sınırlı işlemleri yapabiliyordu. Ancak GPT-4 doğrudan görüntülerdeki verileri de anlayabiliyor ve buna göre bilgi çıktısı verebiliyor.

Örnek vermek gerekirse, GPT-4’e soğan, patates, havuç ve salça fotoğrafları yükleyip bu malzemelerden oluşan bir yemek tarifi vermesini isteyebilirsiniz. Sistem çok modlu yapısı sayesinde yüklediğiniz görüntüde ne olduğunu anlayabiliyor ve verdiğiniz komut doğrultusunda size karşılık veriyor.

GPT-4’ün en büyük avantajlarından biri de, daha karmaşık ve nüanslı girdileri anlayabilmesi sayesinde çeşitli profesyonel ve akademik kriterlerde insan seviyesinde performans sergiliyor olması. Ayrıca OpenAI, GPT-4’ün daha güvenli ve yararlı yanıtlar üretecek şekilde eğitildiğini ve bu sayede ChatGPT’nin zararlı veya yanlış bilgiler verme oranını azalttıklarını vurguluyor.

GPT-4’ü ChatGPT Plus’a abone olarak kullanabilirsiniz. Hizmetin Türkiye’deki abonelik fiyatı ise 499 TL olarak belirlendi. Öte yandan yurt dışı fiyatı ise 20 dolar olarak açıklandı.