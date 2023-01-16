Meta ve Apple, ‘en iyi işverenler’ listesindeki konumlarını kaybetti

Pazar araştırma şirketi Glassdoor, her yıl olduğu bu sene de Amerika Birleşik Devletleri pazarı özelinde ‘en iyi işverenler’ listesini yayımladı. Ofis avantajları ile tanınan önde gelen iki teknoloji şirketi olan Meta ve Apple, on yıl sonra ilk defa listedeki ilk 100 şirket arasında kendine yer bulamadı. Araştırmalar, piyasada hizmet veren şirketlerin çalışanları ile birebir olarak gerçekleştirilen fikir alışverişleriyle sağlandı. Söz konusu iki firma, yayınlanan listenin orta basamaklarında kendine yer bulmuştu.

Glassdoor analistleri, bu yılki sıralamanın öncelikle esneklik, şeffaflık ve iletişim gibi ortak temalara odaklandığını belirtti. Aynı zamanda çalışanların, şirketlerinin ekonomik beklentileri hakkındaki görüşlerine de başvurulduğu eklendi. Son bir yılda en az 1.000 çalışanı olan şirketlerden alınan geri bildirimlere dayanarak derlenen liste hakkında şu açıklamada bulunuldu:

“Geçen yıl boyunca, çalışan profesyoneller daha iyi fırsatlar için işlerinden ayrıldı. İnsanlar ‘ofise dönüş’ direktiflerine direniyor ve işverenlerinden nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda daha fazla esneklik, daha iyi ücret ve iyileştirilmiş iş-yaşam dengesi talep ediyor. COVID-19 salgınının devam eden etkisi ve uzaktan çalışmaya yönelik olan baskı, iş dünyasının dinamiğini belki de kalıcı bir şekilde değiştirdi. Kargaşaya, cirolara ve zorluklara rağmen, çalışanlarına göre bazı şeyler tüm bu unsurları doğru bir şekilde işliyor.”

Apple ve Meta çalışanlarını mutlu edemedi

Mark Zuckerberg liderliğinde Facebook, metaverse dünyasına odaklandığını vurgulamak için adını Meta olarak değiştirdi. O zamandan bu yana şirket, değerinin yaklaşık yüzde 60’ını kaybetti. 2022 yılında ise şirketin tarihinde yaşanan ön büyük işten çıkarma dalgası gerçekleşti. 11 binden fazla insan Meta şirketinden ayrıldı. Meta’dan Glassdoor’un anketine katılan çalışanların yalnızca yüzde 58’lik küçük bir kısmı, yönetimin metaverse planlarını anlayıp desteklediklerini ifade etti.

Analistler, pandemi sırasında uzaktan çalışma düzenine ayak uyduran çalışanlarını ofise geri getirme isteğinin de şirketlerin ‘en iyi işverenler’ listesinde keskin bir düşüş yaşamasına yol açabileceği belirtildi. İlk 100’de kendine yer bulamayan Meta ve Apple’ın da bu sebeplerle konumunu kaybettikleri tahmin ediliyor. Öte taraftan teknoloji firmaları, listedeki kuruluşların yüzde 40’ını oluşturarak piyasaya hakim oluyor. Microsoft, LinkedIn ve Google gibi teknoloji devleri, ilk 20 basamaktan kendine yer bulmayı başarıyor.

ABD’deki en iyi işverenler hangileri?

Glassdoor’un açıkladığı verilere göre ABD pazarındaki en iyi işverenler arasında zirvede Gainsight bulunuyor. Box ve Bain & Company ilk üç basamağı doldururken; NVIDIA ve Google gibi popüler teknoloji şirketleri de listenin üst sıralarında yer elde ediyor.