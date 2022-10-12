Apple’ın aldığı kararlar doğrultusunda düşüncelerini ve eleştirilerini her zaman açıkça dile getiren Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı programını eleştirmiş ve Apple’ın bu politikasının şirketlerin potansiyel müşterilere ulaşmasını zorlaştıracağını ifade etmişti. Meta CEO’su şimdi de Apple’ın kapalı sistem metaverse anlayışını eleştirdi.

Henüz tarihi netleşmemiş olsa da Apple’ın yeni artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) başlığını 2023’te piyasaya sürmesi bekleniyor. The Verge ile yaptığı röportajda bazı açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg ise kendi VR ekosisteminin Apple’ınkinden çok daha iyi olduğuna inanıyor.

“Felsefi rekabet”

Zuckerberg’e göre asıl konu kimin daha iyi donanıma sahip olduğu değil, ekosistemin “açık” olup olmaması ile ilgili. Yaptığı açıklamada bunu açıkça ifade eden Zuckerberg, metaverse için teknoloji geliştiren bu iki şirket arasındaki rekabetin daha çok “felsefi” olduğunu vurguladı.

PC-Mac ve Android-iOS örneklerini veren Zuckerberg, diğer platformların açık bir ekosistem oluşturarak esneklik sağlarken Apple’ın kullanıcılarını kendi kapalı sisteminde hapsettiğini belirtti. Metaverse ekosisteminin de farklı geliştiriciler ve şirketler tarafından birlikte geliştirilebilen açık bir sisteme sahip olması gerektiğini ifade etti.

Zuckerberg, halihazırda iPhone’larda tam kontrole sahip olan Apple’ın, kapalı sisteme sahip yeni VR başlıkları ile hem rakiplerine hem de kendi kullanıcılarına zarar verebileceğini dile getirdi. Apple’ın yaptığı işlerin, iddia ettikleri gibi fedakarlık ile ilgisi olmadığını da vurguladı.

Meta, kendini metaverse platformunu oluşturma noktasında Microsoft, Autodesk ve Accenture gibi firmalarla ortak çalışıyor. Yeni duyurulan Meta Quest Pro ise şirketin metaverse kavramını gerçekliğe dönüştürme ve daha fazla kişiyi metaverse dünyasına dahil etme noktasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Apple’ın metaverse hamlesi

Söylentilere göre Apple, en az üç yeni AR/VR başlığı üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilkinin, Meta Quest Pro ile doğrudan rekabet edecek gelişmiş bir başlık olan Apple Reality Pro olması bekleniyor. Başlığın 8K çözünürlüğe ve hareket, çevre algılama gibi işlevleri yerine getiren gelişmiş sensörlere sahip olacağı düşünülüyor. Apple Reality Pro’nun fiyatının ise 1000-3000 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın duyurulması beklenen bir diğer VR başlığının ise daha ucuz ve daha hafif olacağı düşünülüyor. Ancak bu başlıkların 2024’ten önce hazır olmayacağı söyleniyor.

Tim Cook: “Metaverse kavramının ne olduğu bile bilinmiyor”

Apple’ın CEO’su Tim Cook ise gerçekleştirdiği son röportajda, Meta’nın metaverse anlayışına ve vizyonuna katılmadığını dile getirdi. Ortalama bir insanın “metaverse” kavramının ne olduğunu bile bilmediğini vurgulayan Cook, bu sebeple insanların tüm yaşamını sanal bir dünyada yaşamaları için teşvik edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Teknolojinin kapalı mı yoksa açık bir sisteme mi sahip olması gerektiği konusu aslında uzun süredir tartışılıyor. İlk zamanlarında Apple’ın kurucusu Steve Jobs insanların ne yapması gerektiğini bilmediği gerekçesiyle kapalı sistemi savunurken; Microsoft’un kurucusu Bill Gates (hatta Apple kurucularından Steve Wozniak da dahil) teknolojinin herkese açık ve özgür olması gerektiğini savunuyordu. Apple’i Apple yapan şeyin Steve Jobs’ın bu vizyonu olduğunu öne sürenler olduğu gibi, geleceğin açık ekosistemlerde olduğunu söyleyenlerin sayısının da her geçen gün arttığını belirtmek gerekiyor.