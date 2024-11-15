AB’den Meta’ya 798 milyon euro para cezası kesildi

Avrupa Komisyonu, teknoloji devlerinin ticari uygulamalarına karşı sert önlemler almayı sürdürüyor. Teknoloji devi Meta, antitröst düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 797,72 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Yüksek meblağlı bu dikkat çekici para cezası, Facebook Marketplace’in Facebook’a entegrasyonundan kaynaklanıyor. Bunun da Meta’nın rakiplere karşı avantaj elde etmek ve çevrimiçi reklam hizmeti sağlayıcılarına adil olmayan koşullar uygulamak için hakim konumunu kullanmasına olanak tanıdığı vurgulanıyor.

Facebook Marketplace’in rekabeti kötü etkilediği bildirildi

Avrupa Komisyonu raporuna göre Facebook Marketplace’in Facebook’la olan entegrasyonu, tüm Facebook kullanıcılarının ilgilenmeseler bile otomatik olarak Marketplace’e maruz kaldığı bir durum yarattı. Bu sayede şirket dağıtımda olağanüstü bir güç konumuna ulaştı.

Meta’nın, sosyal ağ endüstrisindeki hakimiyetini daha da sağlamlaştırmak için bu konumunu kötüye kullandığı ve diğer platformların büyüme ve rekabet etme fırsatlarını sınırladığı iddia edildi. Ayrıca Avrupa Komisyonu, Facebook ve Instagram’ı kullanan üçüncü taraf reklam sağlayıcılarının olumsuz ticari koşulları kabul etmek zorunda kaldıklarını tespit etti.

Ceza, ihlalin süresi ve ciddiyeti ile Meta’nın genel gelirleri dikkate alınarak belirlendi. Komisyon ayrıca Meta’ya bu uygulamaları derhal durdurması ve gelecekte benzer eylemlerden kaçınması talimatını verdi.

Meta, AB kararına itiraz etti

Meta, AB kararının pazarın mevcut rekabet ortamını dikkate almadığını ileri sürerek karara itiraz edeceğini duyurdu. Marketplace’i tüketici talebine yanıt olarak oluşturduklarını savunan Meta ekibi, bu kararın pazar gerçeklerini göz ardı ettiğini ifade etti. Ayrıca bunun yalnızca mevcut pazar yerlerini rekabetten korumaya hizmet edeceğini de söyledi.

Meta’nın yaptığı açıklamaya göre Avrupa Komisyonu tarafından alınan bu dikkat çekici karar, rakiplere yönelik rekabet zararına ya da tüketicilere yönelik herhangi bir zarara dair herhangi bir kanıt taşımıyor. Şirket konuyla alakalı şu ifadelere yer veriyor:

“Avrupa Komisyonu’nun kararı, Meta’nın Facebook Marketplace’i Facebook’u yasadışı bir “bağ” içinde kullanan kişilere dayattığını iddia ediyor. Ancak bu argüman, Facebook kullanıcılarının Marketplace ile etkileşime girip girmemeyi seçebilecekleri ve çoğunun bunu yapmadığı gerçeğini göz ardı ediyor. Gerçek şu ki insanlar Facebook Marketplace’i kullanmak zorunda oldukları için değil, istedikleri için kullanıyor. Kararda ayrıca Meta’nın Facebook’ta reklam veren rakip pazar yerlerinden reklam verilerini Facebook Marketplace ile rekabet etmek için kullanabileceği savunuluyor. Ancak biz reklam verenlerin verilerini bu amaçla kullanmıyoruz ve bunu sağlamak için zaten sistemler ve kontroller oluşturduk.”

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