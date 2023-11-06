MediaTek Dimensity 9300 güçlü performansıyla tanıtıldı

MediaTek, Qualcomm tarafından kısa bir süre önce duyurulan Snapdragon 8 Gen 3 çipinde doğrudan bir yanıt olarak lanse ettiği yeni Dimensity 9300 çipini piyasaya sundu. Şirketin yeni işlemcisi, ilk olarak Vivo tarafından kullanılacak. Şirketin Vivo X100 serisinde performans gösterecek olan çip, aynı zamanda telefonun ham işlem gücünde bir artış sağlayan All Big Core adlı yeni bir tasarıma da ev sahipliği yapacak.

MediaTek’in yeni işlemcisi, yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekecek. MediaTek CEO’su Joe Chen, bu çipin şirketin bugüne kadarki en güçlü amiral gemisi çipi olduğunu vurguluyor. TSMC’nin 4 nm süreci üzerine inşa edilen çip 3,25 GHz’e kadar hızlara sahip dört Arm Cortex-X4 ve aynı zamanda 2,0 GHz’e kadar hızlara sahip dört Cortex-A720 çekirdeğine sahip. Bu sayede işlemcinin etkileyici bir hız ve deneyime kapı aralayacağı aktarılıyor.

MediaTek Dimensity 9300 güçlü özellikler vadediyor

MediaTek Dimensity 9300, 180 Hz’de WQHD çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızında 4K çözünürlüğü destekleyerek etkileyici performansını gözler önüne seriyor. Ayrıca çip, katlanabilir cihazlar için çift aktif ekran özelliğini de destekleyerek gelecekte katlanabilir Android telefonlar için iyi bir seçenek haline gelebileceğinin sinyallerini veriyor. R16 5G model, daha fazla güç verimliliği için şirketin geliştirmiş olduğu UltraSave 3.0+ teknolojisi ile 4CC-AC Sub-6GHz ve 8CC-AC mmWave’i işleyebiliyor.

MediaTek’in yeni çipi şu anda mevcut en yüksek hız olan 9600 Mbps LPDDR5T belleği destekliyor. Bununla birlikte çip, düşük güçlü AI-ISP, 60 fps’de 4K kaliteye kadar video desteği, gerçek zamanlı bokeh takibi ile 30 fps’de 4K sinema modu, 4K AI gürültü azaltma, RAW fotoğraf desteği ve AI video modları karşımıza çıkıyor.

Öte yandan yeni çipin Android 14 işletim sisteminde yer alan yeni Ultra HDR formatını destekleyeceği ifade ediliyor. Bağlantı konusunda da yüksek bir performans sunan işlemci, 6,5 Gbps’ye kadar Wi-Fi 7 desteğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gelişmiş uzun menzilli bağlantı için yine şirketin geliştirdiği Xtra Range teknolojisinden yararlanılıyor.

İlk olarak Vivo X100 serisinde kullanılacak

Gelişmiş bir performans vaat eden MediaTek Dimensity 9300, ilk olarak 13 Kasım tarihinde piyasaya çıkması beklenen Vivo X100 ve Vivo X100 Pro modellerinde yer alacak.