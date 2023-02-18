Marvel’s Midnight Suns kısa süreliğine ücretsiz oldu

Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K imzasıyla geçen yılın aralık ayında yayınlanan Marvel’s Midnight Suns oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz olacak. Marvel Games ile iş birliği içerisinde hazırlanan rol yapma temalı oyun; 40’tan fazla farklı güç seçeneğine sahip süper kahramanlar ile heyecan dolu bir deneyime kapı aralayacak. Henüz deneme şansına sahip olamayan kişiler oyuncuların hafta sonu boyunca bu yapımdan bedava şekilde yararlanabileceği belirtildi.

699 TL’lik Marvel’s Midnight Suns hafta sonu ücretsiz oynanabilecek

Hafta sonunu oyun oynayarak geçirmek isteyenler için normal şartlarda 699 TL karşılığında satılan Marvel’s Midnight Suns oyunu Steam platformunda kısa bir süre için ücretsiz oldu. Platform, bedava oyun fırsatından sonra kullanıcıların indirimli bir şekilde yapımı satın alabileceklerini duyurdu. Oyunun standart sürümü 2 Mart tarihine kadar yüzde 40 indirimle 419 TL’den satılırken; Legendary Edition versiyonu ise 689 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Digital+ Edition paketininse fiyatında herhangi bir indirim bulunmuyor. Bu paket 899 TL’ye satılmakta.

Firaxis Games aynı zamanda bugün oyuna katılan yeni karakter Venom’un oynanış fragmanını yayınladı. Örümcek Adam’ın ana düşmanlarından biri olan Venom, 23 Şubat tarihinde oyuna dahil olacak. Şu anda oyunda yer alan mevcut karakterler ise şu şekilde sıralanıyor:

Spider-Man (Peter Parker)

Kaptan Amerika (Steve Rogers)

Blade (Eric Brooks)

Kızıl Cadı (Wanda Maximoff)

Wolverine (Logan)

Captain Marvel (Carol Danvers)

Doctor Strange (Stephen Strange)

Demir Adam (Tony Stark)

Nico Minoru

Ghost Rider (Robbie Reyes)

Magik (Illyana Rasputina)

Hulk

Deadpool (DLC)

Storm (DLC)

Venom (DLC)

Morbius (DLC)

Marvel hayranlarından olumlu notlar aldı

2022 yılının sonunda Firaxis Games ve 2K Games ortaklığında yayınlanan bir taktiksel rol yapma oyunu olan Marvel’s Midnight Suns, Marvel Evreni’nden birçok popüler kahramanın yer aldığı bir takımı yönetmenize imkan tanıyor. Lilith adlı bir düşmanı durdurmak için diğer kahramanlar ile birlikte çalışan oyuncular, heyecan dolu bir aksiyona dahil oluyor.

Oyunun hikayesi Marvel Evreni’ndeki çeşitli maceralardan esinlenerek oluşturulurken, oyunun mekanikleri ise XCOM serisinden ödünç alınan bir sıra tabanlı taktiksel savaş sistemine dayanıyor. Oyuncular, kahramanların yeteneklerini kullanarak düşmanlara saldırabiliyor, takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor ve çeşitli taktikler kullanabiliyor.

Marvel hayranlarından genel olarak olumlu eleştiriler toplayan oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformlarında mevcut.

Marvel’s Midnight Suns sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 3-2200G / Intel Core i5-4430

AMD Ryzen 3-2200G / Intel Core i5-4430 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: AMD RX 470 / GeForce GTX 960 – 4GB

AMD RX 470 / GeForce GTX 960 – 4GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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