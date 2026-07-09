Samsung ve Spider-Man, Galaxy Z Fold 8 için bir araya geldi

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Samsung, Galaxy Z Fold 8 için Spider-Man temalı özel bir paylaşım yaptı.

Yayınlanan görüntü, yeni katlanabilir cihazın dayanıklılığını ön plana çıkarıyor.

Samsung'un bu çalışması, 31 Temmuz'da Türkiye'de vizyona girecek Spider-Man Brand New Day filmiyle iş birliği içeriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 için ilginç bir tanıtım stratejisi izliyor. Şirketten gelen son tanıtım materyalleri, Marvel’ın efsane kahramanı Spider-Man’i başrole taşıyor. Yayınlanan görüntüler, cihazın katlanabilir yapısını süper kahraman temasıyla harmanlayarak dikkat uyandırıyor.

Yeni katlanabilir telefon modelinin dayanıklılığını ön planda tutan Samsung, Örümcek Adam’ın aksiyon dolu sahneleriyle bu unsurları birleştiriyor. Cihazın yenilenen tasarımı ve geliştirilen özel menteşe sistemi, dikkat çeken ayrıntılar arasında öne çıkıyor.

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Galaxy Z Fold 8 lansmanı öncesi sürpriz iş birliği

Samsung resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda, arka planda kentsel bir manzara bulunan ve örümcek ağına sıkışmış gibi görünen yeni telefonu gösterdi:

Marka akıllı telefonun adını açıkça belirtmese de iki arka sensörün ve daha geniş oranlara sahip harici bir ekranın varlığı ilk bakışta görülebiliyor. Bu özellikler ve daha fazlasının Galaxy Z Fold 8’de yer alması bekleniyor. Pazarlama kampanyası, 30 Temmuz’da vizyona girecek olan yeni Marvel kahraman filminin prömiyerine paralel ilerliyor.

Merakla beklenen yeni cihazın, amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile aynı olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle donatılacağı doğrulandı. Böylelikle cihaz, sınıfının en yüksek performanslarından birini kullanıcılara sunmaya odaklanıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8’den neler bekleniyor?

Performans canavarı yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı, çift 50 MP arka kamera ve 10 MP ön sensörle karşımıza çıkması bekleniyor.

Cihazın 25W şarj destekli 4800 mAh pil ve One UI 9.0 arayüzüne sahip Android 17 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı belirtiliyor.

Samsung’un yeni Galaxy Unpacked etkinliği 22 Temmuz’da İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenecek.