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    Samsung ve Spider-Man, Galaxy Z Fold 8 için bir araya geldi

    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8'in tanıtım kampanyasında Spider-Man temalı bir paylaşım yaptı.
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    • Samsung, Galaxy Z Fold 8 için Spider-Man temalı özel bir paylaşım yaptı.
    • Yayınlanan görüntü, yeni katlanabilir cihazın dayanıklılığını ön plana çıkarıyor.
    • Samsung'un bu çalışması, 31 Temmuz'da Türkiye'de vizyona girecek Spider-Man Brand New Day filmiyle iş birliği içeriyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 için ilginç bir tanıtım stratejisi izliyor. Şirketten gelen son tanıtım materyalleri, Marvel’ın efsane kahramanı Spider-Man’i başrole taşıyor. Yayınlanan görüntüler, cihazın katlanabilir yapısını süper kahraman temasıyla harmanlayarak dikkat uyandırıyor.

    Yeni katlanabilir telefon modelinin dayanıklılığını ön planda tutan Samsung, Örümcek Adam’ın aksiyon dolu sahneleriyle bu unsurları birleştiriyor. Cihazın yenilenen tasarımı ve geliştirilen özel menteşe sistemi, dikkat çeken ayrıntılar arasında öne çıkıyor.

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    Galaxy Z Fold 8 lansmanı öncesi sürpriz iş birliği

    Samsung resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda, arka planda kentsel bir manzara bulunan ve örümcek ağına sıkışmış gibi görünen yeni telefonu gösterdi:

    Galaxy Z Fold 8 lansmanı öncesi sürpriz iş birliği
    Kaynak: Samsung / X (Twitter)

    Marka akıllı telefonun adını açıkça belirtmese de iki arka sensörün ve daha geniş oranlara sahip harici bir ekranın varlığı ilk bakışta görülebiliyor. Bu özellikler ve daha fazlasının Galaxy Z Fold 8’de yer alması bekleniyor. Pazarlama kampanyası, 30 Temmuz’da vizyona girecek olan yeni Marvel kahraman filminin prömiyerine paralel ilerliyor.

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    Merakla beklenen yeni cihazın, amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile aynı olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle donatılacağı doğrulandı. Böylelikle cihaz, sınıfının en yüksek performanslarından birini kullanıcılara sunmaya odaklanıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8’den neler bekleniyor?

    Performans canavarı yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı, çift 50 MP arka kamera ve 10 MP ön sensörle karşımıza çıkması bekleniyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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