Mark Zuckerberg, Meta’nın yapay genel zeka (AGI) hedefini açıkladı

Teknoloji devi Meta, yapay zeka yarışında elini güçlendirmek için harekete geçti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada Meta’nın insan zekası ile yarışacak yeteneklere sahip bir yapay genel zeka (AGI) yaratmayı amaçladığını bildirdi. Zuckerberg’in açıklamasına göre bu hizmet ilk olarak geliştiricilerin erişimine sunulmaya başlanacak.

Son yıllarda metaverse teknolojilerine büyük bir yatırım yapan ve bu doğrultuda Facebook’un adını Meta olarak değiştirip radikal bir dönüşüme imza atan Mark Zuckerberg, şimdiyse insanlara benzer bir öz farkındalığa sahip olacak olağanüstü bir yapay zeka oluşturmayı hedefliyor.

Yapay genel zeka (AGI) nedir?

Bir insanın gerçekleştirebileceği neredeyse tüm zihinsel görevleri yerine getirme yetisine sahip olan AGI; problem çözmekten akıl yürütmeye kadar birçok farklı noktada fayda sağlıyor. Şu anda yapay zeka dünyasında en çok kafa yorulan konulardan bir tanesi olan AGI’ya günümüzde sahip herhangi bir makine bulunmuyor. Dolayısıyla bu teknolojinin hayata geçmesi, birçok kişiye göre insanlık adına olağanüstü bir fayda sağlayacak.

AGI olarak bilinen yapay genel zeka, şu anda ChatGPT ve DALL-E’nin de yaratıcısı olan OpenAI başta olmak üzere sektördeki pek çok yapay zeka firmasının nihai hedefi olarak görülüyor. Birçok kişiye göre potansiyel açıdan imkansız olan bu teknoloji, artık Meta’nın öncelikli planları arasına yerleşmiş durumda.

Mark Zuckerberg, şirketin AGI hedeflerini anlattı

Mark Zuckerberg, Instagram’ın metin tabanlı sosyal ağı Threads platformunda yayınladığı videoda Meta’nın AGI hedeflerine ilişkin detayları paylaştı. Meta şirketinin uzun vadeli vizyonunun yapay genel zeka yaratmak olduğunu vurgulayan Zuckerberg, bunu açık kaynaklı bir şekilde sağlayacaklarını ifade ederek herkesin yararlanabilmesi adına geniş çapta kullanılabilir hale getirmek istediklerini aktardı.

Zuckerberg, Meta şirketinin AGI hedefleri için iç yapılandırmasında bazı değişikliklere gidileceğini aktarıyor: “Meta’nın iki büyük yapay zeka araştırma grubunu (FAIR ve GenAI) birbirine yaklaştırıyoruz ve çalışmalarımızı hızlandırmak için her iki ekibi de büyütüyoruz.”

350 bin NVIDIA AI çip alınacak

AGI gibi devasa işlem gücünü gerçekleştirebilmek adına Meta şirketinin yıl sonuna dek yaklaşık olarak 350 bin tane NVIDIA yapay zeka çipi almayı planlıyor.