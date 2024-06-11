macOS 15, watchOS 11 ve tvOS 18 güncellemeleri çıktı! İşte yenilikler

Apple’ın bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde önemli duyurular yapıldı. Geliştirici konferansında yeni yazılımlarını karşımıza çıkaran şirket, iOS 18, iPadOS 18 ve visionOS 2 güncellemelerinden sonra macOS 15, watchOS 11 ve tvOS 18 güncellemelerini de piyasaya duyurdu.

Şirketin sistem ve donanımlarına yönelik yeni özellikler sunduğu güncellemeleri bugün ilk kapalı beta sürümüyle geliştiricilerin erişimine sunuldu. Mac bilgisayarlar, akıllı saatler ve Apple TV cihazlarına yönelik olan yeni güncellemeler çok sayıda iyileştirme, düzeltme ve yeni özelliği bir araya getiriyor. İşte güncellemelerin merak edilen tüm ayrıntıları…

macOS 15 Sequoia

Sequoia adıyla karşımıza çıkan yeni macOS sürümü, şirketin geleneksel bir şekilde devam ettirdiği doğal referanslar yaklaşımıyla isimlendiriliyor. 10 Haziran tarihinden itibaren beta sürümüyle Mac kullanıcılarıyla buluşacak güncelleme, yılın sonbahar döneminde ise kararlı sürümüyle herkesin erişimine açılacak.

macOS 15 Sequoia güncellemesi ile birlikte Mac cihazlar iOS işletim sistemiyle daha derin bir entegrasyona sahip olacak. Mac’lerde bulunan Apple Silicon Mx çipleriyle iPhone’larda yer alan çipler arasındaki uyumluluktan faydalanacak şirket, kullanıcıların iPhone’larını Mac ekranlarından yönetmelerine imkan tanıyacak.

watchOS 11

WWDC 2024 etkinliğinde büyük bir ilgi toplayan watchOS 11 sunumunda merakla beklenen güncellemenin 10 Haziran’da beta sürümüyle kullanıcılara sunulacağı bildirildi. Sonbaharda kararlı sürümle karşımıza çıkacak yazılım, koşucular için Training Loads özelliğini duyurdu. Bu işlev sayesinde kullanıcıların son antrenmanlarının toplam hacminin geçmiş dönemlerle karşılaştırılarak izlemelerine katkıda bulunuluyor.

watchOS 11 ile Apple Watch kullanıcılarının hayatına giren bir diğer yeni özellik ise Vitals uygulaması oldu. Hayati değerlerinize anında göz atabileceğiniz bu hizmet, yolunda gitmeyen durumları size bildirerek önemli bir rol üstleniyor.

tvOS 18

Apple TV kullanıcıları için gelen tvOS 18 güncellemesi ile birlikte çok sayıda yeni özellik karşımıza çıkıyor. En dikkat çekici yeniliklerden bir tanesi, Insight özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Amazon Prime Video’da gördüğümüz işleve benzer bir yapıya sahip olan bu araç, Apple TV+ içeriklerindeki oyuncular, karakterler ve müzik gibi gerçek zamanlı bilgileri karşınıza çıkarıyor.

Gelişmiş makine öğreniminden yararlanan Apple, özellikle de aksiyon sahnelerinde arka plan gürültüsünü azaltıp gelişmiş bir ses netliği kazandırıyor. Güncellemenin bir diğer önemli özelliği ise cihazda seçili dilin dışındaki dillerde içerik seyrederken otomatik olarak gelen altyazılar oldu. Son olarak şirket, bu güncellemeyi de tıpkı macOS 15 ve watchOS 11 gibi 10 Haziran’da beta sürümüyle, sonbahar aylarında ise kararlı sürümde karşımız çıkarmayı planlıyor.

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