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    iPad’ler için iPadOS 18 güncellemesi çok sayıda yenilikle duyuruldu

    iPad cihazları için çok sayıda yeni özelliğe ev sahipliği yapan iPadOS 18 güncellemesi bugün resmen WWDC 2024'te tanıtıldı.
    iPadOS 18
    Görsel: Apple

    Apple hayranları tarafından yılın en çok beklenen etkinliklerinden bir tanesi olan WWDC 2024 yine dopdolu geçti. Birçok yeni duyuruya ev sahipliği yapan geliştirici konferansında, iPad cihazları için birbirinden ilgi çekici yenilikler vaat eden iPadOS 18 güncellemesi nihayet duyuruldu.

    Uyumlu iPad modelleri için birçok yeni özelliği bir araya getiren yeni iPadOS güncellemesi ilk beta sürümüyle şu anda şirketin geliştirici programına kayıtlı kullanıcıların erişimine sunuldu. Yeni özelliklerin yanı sıra güncellemeyle beraber çok sayıda iyileştirme ve özelleştirme seçeneklerinin de kullanıcılara sağlandığı belirtildi.

    iPadOS 18 ile iPad’lere gelen yenilikler açıklandı

    Apple’ın yeni iPadOS güncellemesi yeni bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Kullanıcıların ana ekran simgelerini diledikleri gibi özelleştirmelerine olanak tanıyan güncelleme, bununla birlikte simgelerde ilk defa karanlık mod desteğini başlatıyor. Kullanıcıların bu simgelere özel vurgu renkleri tanımlayabilecekleri ifade ediliyor.

    Kullanıcı arayüzü konusunda küçük bazı iyileştirmelerde bulunan Apple, API üzerinden geliştiricilere yeni geçiş efektleri de sunmaya başlayacak. Kontrol Merkezi tasarımını da yeni baştan ele alan şirket, artık daha yuvarlak hatlara sahip olan bir tasarımı benimsiyor.

    Fotoğraflar uygulamasını baştan aşağı yeniden gözden geçiren Apple, geniş ekranlarla daha uyumlu bir platform yarattı. Otomatik bir şekilde düzenlenen kütüphanelere ev sahipliği yapmaya başlayan Fotoğraflar uygulamasının böylelikle kullanıcılara daha fazla zaman tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor.

    iPadOS 18 yenilikleri
    Görsel: Apple

    iPadOS 18 ile gelen bir diğer dikkat çekici yenilik ise Hesap Makinesi uygulaması oldu. iPad cihazlarında şimdiye kadar yer almayan bu uygulama, geç de olsa nihayet kullanıcılarla buluştu. Gelişmiş bir yapıya sahip olan uygulamanın, kullanıcılar Apple Pencil ile not alırken matematiksel işlemleri çözme yeteneğine sahip olduğu vurgulanıyor.

    iPadOS 18 ile gelen Hesap Makinesi uygulamasında kullanıcıların el yazısı otomatik bir şekilde tespit ediliyor. Matematik işlemlerinin sonuçları da yine kendi el yazısına benzer bir şekilde karşısına çıkarılıyor. Bu notları daha sonradan da görüntülemenize izin verilirken, cebirsel denklemleri çözmenize imkan tanıyacak değişkenlerin de sistem tarafından resmi olarak desteklendiği ifade ediliyor.

    iPadOS 18 alacak iPad modelleri

    • M4 iPad Pro
    • 12,9 inç iPad Pro (3. nesil ve sonrası)
    • 11 inç iPad Pro (1. nesil ve sonrası)
    • M2 iPad Air
    • iPad Air (3. nesil ve sonrası)
    • iPad (7. nesil ve sonrası)
    • iPad mini (5. nesil ve sonrası)

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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