Apple Vision Pro için ilk büyük güncelleme! VisionOS 2 yayınlandı

WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) 2024 etkinliği heyecanlı birçok duyuruya ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin açılışını ilk karma gerçeklik başlıkları Apple Vision Pro cihazı ile yapan şirket, başlangıçta yalnızca ABD’de satışa çıkan ürünü yakında 8 yeni ülkede daha satışa çıkaracaklarını açıkladı. Bununla birlikte cihazın ilk büyük güncellemesi olan visionOS 2 resmen duyuruldu.

Şirket tarafından “devrimsel bir işletim sistemi” olarak nitelendirilen yeni visionOS 2 güncellemesi, sezgisel arayüzü ve ilgi çekici özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı hedefliyor. iOS, iPadOS ve macOS’ta onlarca yıllık mühendislik ve tasarım yeniliği üzerine inşa edildiği vurgulanan yazılım, kullanıcıların cihazdan daha sorunsuz bir şekilde hizmet almalarına ve Apple ekosisteminden en verimli şekilde yararlanmaya odaklanıyor. Peki ya güncellemeyle birlikte Vision Pro kullanıcılarının hayatında neler değişecek? İşte ayrıntılar…

visionOS 2 güncellemesi ile Apple Vision Pro’ya gelen yenilikler

VisionOS’un yeni sürümü çok sayıda ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapıyor. Güncellemeyle beraber hayatımıza dahil olacak işlevler arasında, hızlı eylemlere ulaşmayı daha kolay bir hale getirmek için jest sisteminde getirilen değişiklikler karşımıza çıkıyor. Fotoğraflar uygulamasının kitaplığınızdaki uzamsal fotoğrafları otomatik bir şekilde ayırt edebildiği belirtilirken, yapay zeka yardımıyla bu görüntülere daha yüksek çözünürlük kalitesiyle ulaşmanıza yardımcı olunuyor.

visionOS 2 güncellemesi ile beraber artık platformda yer alan Seyahat Modu özelliği trenlerde de çalışmaya başlıyor. Vision Pro’nun ilk defa farelerle eşleştirilebileceği söylenirken, bununla birlikte Misafir Modu için de önemli iyileştirmeler sağlandığı ifade ediliyor. Öte yandan Safari ve TV gibi uygulamalarda da çeşitli yenilikler kullanıcılara sağlanıyor.

Apple’dan gelen bilgilere göre yeni nesil Mac Virtual Display işlevi artık ultra geniş ekran seçeneğiyle birlikte daha büyük ve daha yüksek çözünürlük kalitesine sahip olan sanal ekranları da desteklemeye başlayacak. Bu konuda kusursuz bir deneyim yaratmak isteyen şirket, otomatik bir şekilde sıkıştırma bozulmalarını algılayarak kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeyecek.

Apple Vision Pro kullanıcılarına ilerleyen aylarda ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlanacak olan visionOS 2’nin yeni özellikleri şu şekilde sıralanıyor: