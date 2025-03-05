iPad Air M3 ve iPad 11 neler sunuyor? İşte özellikleri ve Türkiye fiyatları

Apple uzun süredir beklenen iki tablet modelini piyasaya sundu.

Performans canavarı yeni iPad Air, M3 çipiyle olağanüstü bir deneyim vaat ediyor.

Giriş seviyesi iPad 11 modeli de iddialı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Teknoloji devi Apple kısa bir süre önce güçlü M3 çipinin entegrasyonu ve Apple Intelligence yapay zeka paketine tam destek sayesinde kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı vadeden bir cihaz olan iPad Air serisinin son sürümünü piyasaya sürdü.

Apple önemli bir adım atarak yeni iPad Air modelini gelişmiş performans ve gelişmiş özellikleri şık bir tasarımla bir araya getirip iki boyutta satışa sunuyor. Bununla birlikte uzun süredir merakla beklenen yeni iPad 11 de duyuruldu. İşte şirketin yeni tablet modelleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

iPad Air M3 özellikleri

Yeni iPad Air’ın en önemli noktası güçlü M3 çipi oluyor. Bu işlemci, önceki nesillere göre önemli bir performans artışı sunuyor. M3 çipi, iPad Air’ı M1 modelinden daha hızlı hale getiriyor. İşlem gücü ise A14 Bionic çipli modele göre önemli ölçüde üstün bir hal alıyor.

8 çekirdekli CPU sayesinde karmaşık iş yükleri ve çoklu görevler, selefi M1’e göre yüzde 35 daha hızlı performansla sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor. 9 çekirdekli GPU, grafik performansında yüzde 40’a varan iyileştirme sağlıyor.

Yeni işlemci dinamik önbelleğe alma, ağ gölgelendirme ve donanım hızlandırmalı ışın izleme gibi teknolojiler görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Grafiksel işleme, M1 çipi ile donatılan önceki modellere göre çok daha hızlı bir performans ortaya koyuyor. M3 çipinin yapay zeka operasyonlarına özel Neural Engine daha verimli çalışarak yapay zeka tabanlı iş akışlarını iyileştiriyor.

Apple Intelligence yapay zeka entegrasyonu ile geliyor

Yeni iPad Air M3, Apple Intelligence’ın potansiyelinden tam olarak yararlanmak için tasarlandı. Yapay zeka işlevleri kullanıcı deneyimini birçok alanda zenginleştiriyor. Fotoğraflar uygulamasındaki Temizleme özelliği, görsellerinizden istenmeyen öğeleri kaldırmanızı kolaylaştırırken, doğal dil araması özelliği ise fotoğraf ve videoları bulmanızı kolaylaştırıyor.

Notlar uygulamasında Image Wand, basit çizimleri daha keskin çizimlere dönüştürerek notlarınızın organizasyonunu iyileştiriyor. Cihazın yerleşik yapay zekası arasında Image Playground ve benzersiz emojiler oluşturmanızı sağlayan Genmoji de yer alıyor.

Siri daha doğal etkileşimler ve yazılı komutları alabilme özelliğiyle daha da akıllı ve çok yönlü hale geliyor. ChatGPT’nin Siri ve Yazma Araçları’na entegrasyonu, cihazın yeteneklerini daha da genişletiyor. Bu özelliklere erişim ücretsiz kılınıyor ve bir hesap oluşturulmasını gerektirmiyor.

iPad Air M3’e yeni Magic Keyboard eşlik ediyor

Apple yeni 11 ve 13 inç iPad Air modellerine eşlik etmesi için yeni bir Magic Keyboard ile karşımıza çıkıyor. Klavye daha fazla hassasiyet için izleme paneli büyütülüyor.

14 işlev tuşundan oluşan bir sıra, ses ve parlaklık ayarı gibi kullanışlı ayarlara hızlı erişim sağlıyor. Klavye cihazınıza manyetik olarak bağlanıyor. Şarj için ise USB-C konnektörlü alüminyum menteşe karşımıza çıkıyor.

Çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor

Yeni iPad Air M3 en az yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiğini vurguluyor. Gövde tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış ve mıknatıslar yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri içeriyor.

Piller ayrıca yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt ve yüzde 95’ten fazla geri dönüştürülmüş lityum gibi sürdürülebilir malzemelerden üretiliyor. Ambalaj artık tamamen plastik olmayan malzemeler içeriyor. Apple Intelligence’ı destekleyen veri merkezleri de tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışıyor.

iPad 11 özellikleri

Apple, 10. nesil iPad’e kıyasla başlangıç ​​depolama alanının iki katı depolama alanına ve A16 çipine sahip yeni bir versiyon duyurdu. Bu değişim sayesinde tablet, bir önceki nesle kıyasla neredeyse yüzde 30 daha hızlı performans sunarken, A13 Bionic’e sahip iPad ile kıyaslandığında ise yüzde 50’ye varan bir sıçrama sağlıyor.

Performans iyileştirmeleri vaadine rağmen, A16’nın M3’lü iPad Air’ın aksine Apple Intelligence’ı desteklemediğini hatırlatmakta fayda var. Dahili depolama alanına baktığımızda ise başlangıç ​​modeli 128 GB’tan başlıyor. Cihazın sarı, mavi, pembe ve gümüş renklerde 256 GB ve 512 GB’lık versiyonları da bulunuyor.

iPad Air M3 ve iPad 11’in Türkiye fiyatları

Apple’ın yeni tablet modelleri şu anda şirketin resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Merakla beklenen cihazların teslimat tarihi ise 12 Mart olarak görünüyor. Cihazların fiyat listesi ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

11 inç iPad Air:

128 GB: 29.999 TL

29.999 TL 256 GB: 34.999 TL

34.999 TL 512 GB: 44.999 TL

44.999 TL 1 TB: 54.999 TL

WiFi + Cellular 11 inç iPad Air:

128 GB: 37.499 TL

37.499 TL 256 GB: 42.499 TL

42.499 TL 512 GB: 52.499 TL

52.499 TL 1 TB: 62.499 TL

13 inç iPad Air:

128 GB: 39.999 TL

39.999 TL 256 GB: 44.999 TL

44.999 TL 512 GB: 54.999 TL

54.999 TL 1 TB: 64.999 TL

13 inç WiFi + Cellular iPad Air: