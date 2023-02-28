Lenovo yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarı ile ‘açılır ekran’ sunuyor

Lenovo, MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine katılım gösteren teknoloji devlerinden biri oldu. Şirket, yine son derece estetik ve büyük teknolojik çözümlerle karşımıza çıkan bir ThinkPad dizüstü bilgisayar prototipi sundu. Açılır ekran özelliğine sahip olan yeni laptop konsepti, genişliğini dikey bir şekilde önemli ölçüde artırma yeteneğini taşıyor.

Lenovo’nun yeni dizüstü bilgisayarı standart konfigürasyonunda 12,7 inç ekran boyutuna ve 4:3 formatına sahip görünüyor. Fakat kasanın sağ tarafında yer alan küçük düğme etkinleştirildiği takdirde, kasayı uzatan mekanik motorlar devreye giriyor. 8:9 en boy oranıyla 15,3 inçlik bir uzantıya ulaşana kadar ekran, klavyenin altından dikey olarak açılıyor.

Yeni ThinkPad, ‘açılır ekran’ teknolojisini getiriyor

Standart modda 2024 x 1604 ekran çözünürlüğü sunan cihaz, genişletilmiş sürümde ise 2024 x 2368 piksel çözünürlüğe ulaşıyor. Cihazın ekranı, Sharp tarafından üretiliyor ve adeta iki ekran üst üste yığılmış gibi sıra dışı bir görünüm sergiliyor.

Prototip olarak tanıtılan ‘açılır ekran’ özelliğine sahip yeni ThinkPad modeli, taşınabilir bir üründen vazgeçmeden ekranda daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap ediyor. Özellikle de bu cihazın programcılar tarafından benimseneceği vurgulanırken; aynı zamanda elektronik tablolar ve metin dosyaları kullanan, dikey düzene ihtiyaç duyan kullanıcıların da bu teknolojiden büyük fayda sağlayacağı ekleniyor.

Yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarı şu anda seri üretimden uzak bir prototip olarak karşımıza çıkıyor. Lenovo, uzun bir ömür sağlaması açısından mekanizmanın 20 bin ya da 30 bin uzatmaya dayanmasının beklendiğini, fakat pil konusunda da bir değerlendirme yapılacağı, bu konunun henüz doğru bir şekilde test edilmediğini belirtiyor. Daha önce 2020 yılında Thinkpad X1 Fold cihazıyla benzer bir girişime imza atan Lenovo’nun bu projede de finale gelip gelecek yıllarda onu pazara sunması mümkün görünüyor.

LG, açılır ekran teknolojisini ilk defa bu ThinkPad prototipinde denemedi. Şirket geçmişte de bu teknolojiye ilgi duyarak benzer çalışmalara imza attı. Geçtiğimiz yıllarda, bu cihaza benzer bir şekilde genişleyebilen bir akıllı TV konsepti duyurulmuştu.

MWC 2023 etkinliğinde yeni prototipiyle dikkatleri üzerinde toplayan Lenovo, organizasyon sonuna kadar sunumlarına devam edecek. Şirket, ilerleyen günlerde yeni cihazlarını karşımıza çıkarmayı sürdürecek.