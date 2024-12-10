10 septilyon yıllık işlemleri dakikalara indiren kuantum çipi: Google Willow tanıtıldı

Google, Willow adlı yeni kuantum çipini resmen tanıttı.

Willow'un normalde 10 septilyon sürebilecek işlemleri yalnızca 5 dakikadan kısa bir sürede çözebilme yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

Google CEO'su Sundar Pichai tarafından duyurulan bu gelişmeyle Elon Musk da yakından ilgilendi.

Teknoloji devi Google, klasik süper bilgisayarların 10 septilyon yılda çözebileceği görevleri yalnızca dakikalar içinde çözme yeteneğine sahip olan, şimdiye kadar görülmemiş olağanüstü bir performansa ulaşan yeni kuantum çipi Willow ile karşımıza çıktı.

Google Quantum AI kurucusu ve lideri Hartmut Neven tarafından duyurulan bu çip, kuantum hata düzeltmesinde çığır açan bir gelişme ortaya koyuyor. Willow, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Frontier’da tahmini 10 septilyon yıl sürecek bir görev olan rastgele devre örnekleme kıyaslama hesaplamasını 5 dakikadan kısa bir sürede tamamlayarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Google Willow yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor

Google’ın Santa Barbara tesisinde üretilen çip, IBM ve Amazon tarafından da kullanılan süperiletken kübit teknolojisinden yararlanıyor. Google Quantum QI lideri Neven, yeni kuantum çipiyle ilgili şu ifadelere yer veriyor:

“Hatalar, kuantum hesaplamadaki en büyük zorluklardan biridir. Willow, ne kadar çok kübit kullanırsak hataları o kadar azalttığımızı gösteriyor. Bu da ölçeklenebilir kuantum hesaplama için bir dönüm noktası oluyor.

Neven’ın açıklamasına göre Google, nötr atom kübitleri gibi diğer yaklaşımları keşfetmeye devam ediyor. Bununla birlikte tecrübeli yönetici, şirketin harcamalarının önemli bir kısmını süperiletken kübitlere yatırdığını da vurguluyor.

2015 yılında Google CEO’su olan Sundar Pichai, şirketi yapay zeka ve şimdi de kuantum hesaplama gibi gelişmekte olan alanlara yönlendirdi. Başarılı yönetici, uzun bir emeğin sonucunda hayata geçen bu çipin yeteneklerini özetledi.

Pichai, Willow’un kuantum hata düzeltmesini ileriye taşıyarak daha fazla kübit eklendikçe “hataların üstel olarak azaldığını” dile getirdi. Bu dikkate değer ilerleme, kuantum topluluğunda onlarca yıllık bir zorluğa değiniyor. Aynı zamanda potansiyel olarak daha büyük, daha güvenilir kuantum işlemcilerin de yolunu açıyor.

Elon Musk da devreye girdi

Milyarder iş insanı Elon Musk, Sundar Pichai’nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı duyuruya cevap verdi. Google Willow çipinin sunduğu olağanüstü performansı kısacık bir yanıtla özetleyen Musk, yalnızca “Vay canına!” dedi.

Google lideri Sundar Pichai ise Musk’a yanıt olarak, belki gelecekte bir gün Sharship ile uzaya bir kuantum kümesi yerleştirebileceklerini; SpaceX’in insanları ve kargoyu Ay’a, Mars’a ve daha da ötesine taşımak için tasarlanmış uzay aracına dahil edebileceklerini söyledi.

Son olarak Elon Musk, “Muhtemelen bu gerçekleşecek” diyerek Pichai’nin fikrini pozitif bir şekilde yanıtladı.