Kripto para borsası Bybit saldırıya uğradı: 1,5 milyar dolarlık tarihi hırsızlık

Tarihin en büyük siber saldırılarından biri gerçekleştirildi.

Kripto para borsası Bybit büyük bir hack saldırısına maruz kaldı.

Bybit'ten yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) çalındığı açıklandı.

Blockchain analistlerine göre saldırıyı Kuzey Kore hükümetinin desteklediği hackerlar gerçekleştirdi.

Kripto para borsası Bybit tarihinin en büyük hırsızlığı olarak değerlendirilen bir siber saldırıya uğradı. Yapılan bu şok edici saldırıda, hackerlar 1,5 milyar dolar değerinde dijital varlığı çaldı.

Söz konusu saldırının Bybit’in soğuk cüzdan adı verilen çevrimdışı depolama sistemlerinden birine yönelik olduğu belirtildi. NBCNews’in haberine göre çekilen paraların büyük çoğunluğunun Etherium (ETH) adı verilen kripto para biriminden olduğu, bunun farklı hesaplara aktarıldığı ve çeşitli platformlar aracılığıyla kripto paralardan diğer para türlerine dönüştürüldüğü söylendi.

Bybit CEO’su Ben Zhou’nun verdiği bilgilere göre hackerlar, kripto para borsasının soğuk cüzdanlarından birinin kontrolünü ele geçirdi. Saldırganlar bir transfer işlemini manipüle etti ve büyük miktarda parayı bilinmeyen bir adrese aktardı.

Blockhain analistleri, saldırıyı Kuzey Koreli hackerlara bağlıyor

Elliptic isimli blockchain analiz ajansları, çalınan kripto paraların taşınması ve dönüştürülmesi sırasında hackerları takip etti. Elliptic analistleri, saldırıyı Kim Jong-un hükümetinin desteklediği ve kripto para sektöründen düzenli olarak milyarlarca dolar para çektiği iddia edilen Kuzey Koreli siber suç örgütü Lazarus Group’a bağladı.

Lazarus Grubu’nun, Kuzey Kore rejimine fon sağlamak için potansiyel güvenlik açıklarından faydalandığı ve daha sonra fonları izlenemez hale getirmek için kara para aklama yöntemlerini kullandığı iddia ediliyor.

Elliptic ayrıca bunun daha önce görülenlerden çok daha büyük bir siber saldırı olduğunu söyledi. Bunlar arasında 2021’de Poly Network borsasından çalınan 611 milyon dolarlık kripto para ve 2022’de Binance fonundan çalınan 570 milyon dolarlık kripto para da yer alıyor.