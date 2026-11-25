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Paribu, USDC'nin ihraççısı Circle ile Türkiye'de zincir üstü finansı desteklemeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

İki şirket Arc tabanlı ürün ve hizmetler, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve kurumsal dijital varlık saklama alanlarındaki fırsatları değerlendirecek.

Anlaşma somut bir ürün ya da takvim içermezken Paribu kullanıcıları Eylül'den bu yana Arc ağı üzerinden USDC yatırıp çekebiliyor.

Türkiye’deki kripto para platformlarından Paribu, dolara endeksli stabil kripto para USDC’nin ihraççısı Circle ile bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı. 24 Kasım’da duyurulan anlaşma, iki şirketin Türkiye’de zincir üstü finans alanındaki iş birliği fırsatlarını birlikte değerlendirmesini öngörüyor. İmzalar, Paribu Kurucusu ve CEO’su Yasin Oral ile Circle Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jeremy Allaire tarafından Circle’ın New York’taki merkezinde atıldı.

Paribu’nun “stratejik iş birliği anlaşması” olarak duyurduğu metin, somut bir ürün ya da takvim içermiyor. Taraflar belirli alanlardaki fırsatları değerlendirmek üzere bir çerçeve oluşturduklarını açıklıyor, bu nedenle anlaşma şimdilik Paribu kullanıcılarının kullandığı hizmetlerde bir değişiklik anlamına gelmiyor. Anlaşmada Circle’ı, şirketin Bermuda Para Otoritesi lisanslı bağlı ortaklığı Circle International Bermuda Limited temsil ediyor.

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Paribu ve Circle anlaşması neleri kapsıyor?

Circle’ın duyurusuna göre iki şirket Arc tabanlı ürün ve hizmetler, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve kurumsal dijital varlık saklama alanlarındaki fırsatları inceleyecek. Tokenizasyon, tahvil, fon payı ya da gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital birimlerle temsil edilmesi anlamına geliyor. Anlaşma ayrıca Türkiye’de stabil kripto paraların ve zincir üstü finans altyapısının daha iyi anlaşılmasına yönelik olası ortak eğitim, araştırma ve geliştirici çalışmalarını da kapsıyor.

Jeremy Allaire, “Paribu’nun Arc’ı erken entegre etmesinin üzerine, Türkiye’de yeni faaliyetleri desteklemeye yönelik fırsatları değerlendirmekten heyecan duyuyoruz” dedi. Yasin Oral ise Paribu’nun 2017’den bu yana öz sermayesiyle büyüdüğünü ve MENA bölgesinde üç pazara ulaştığını hatırlatarak anlaşmanın “pazarda ek altyapı kabiliyetlerini ve faaliyetleri değerlendirmek için bir çerçeve oluşturduğunu” söyledi.

Anlaşmanın arkasında Arc entegrasyonu var

Anlaşma, Paribu’nun Eylül ayında Arc ağına verdiği desteğin üzerine geliyor. Circle, kendi blokzinciri Arc’ın herkese açık ana ağını 16 Eylül 2026’da devreye aldı ve Paribu, ağın Türkiye’deki lansman partnerleri arasında yer aldı. Arc, finans piyasaları, anlık para transferleri ve yapay zeka ajanlarının yürüttüğü işlemler için geliştirilen, Ethereum uyumlu (EVM) açık bir Katman-1 ağı. Ağın doğrulayıcıları arasında BlackRock, Mastercard, Visa ve Standard Chartered gibi finans kuruluşları bulunuyor.

Paribu’nun lansman günündeki duyurusuna göre kullanıcılar ağın ilk gününden bu yana Arc üzerinden USDC yatırıp çekebiliyor. Arc’ta işlem ücretleri doğrudan USDC ile ödendiği için transfer yapan kullanıcının ücreti karşılamak üzere ETH gibi ikinci bir kripto para tutması gerekmiyor. Paribu’nun kurumsal müşterilere yönelik saklama hizmeti Paribu Custody de Arc üzerindeki varlıkları destekliyor.

USDC nedir, Türkiye’deki kullanıcı için ne anlama geliyor?

USDC, Circle’ın çıkardığı ve değeri ABD dolarına bire bir sabitlenen bir stabil kripto para. Circle, USDC’nin tamamen rezervlerle karşılandığını ve bire bir dolara çevrilebildiğini belirtiyor, rezervleri de haftalık olarak raporluyor. Tether’in USDT’sinin ardından piyasa değeri en yüksek ikinci stabil kripto para olan USDC’nin üçüncü çeyrekteki ortalama dolaşım miktarı, şirketin 4 Kasım’da açıkladığı sonuçlara göre 73,3 milyar dolar oldu.

Paribu kullanıcıları için bugün geçerli olan değişiklik, USDC’nin Arc ağı üzerinden platforma yatırılıp çekilebilmesiyle sınırlı. Mutabakat zaptında adı geçen tokenize varlıkların ya da yeni Arc tabanlı ürünlerin Türkiye’de ne zaman ve hangi düzenleyici çerçevede sunulabileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Crypto.news’in haberine göre Arc, ana ağın açıldığı günden bu yana desteklediği 22 stabil kripto para arasında Türk lirasına endeksli TRYB’ye de yer veriyor.

Paribu’nun son dönemdeki adımları

Paribu, Ekim 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Paribu Yatırım Menkul Değerler için kuruluş izni aldı, Aralık 2025’te ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren kripto para borsası CoinMENA’yı satın aldı. Şirket, 11 Kasım’da düzenlediği DECADE DECODED etkinliğinde yapay zeka asistanı Paribu Intelligence, profesyonel alım satım ekranı Paribu Terminal ve finans yayını Paribu TV’yi tanıtmıştı. Circle ile imzalanan anlaşma, bu etkinliğin ardından açıklanan ilk iş birliği oldu.

Circle da son haftalarda USDC’nin farklı bölgelerdeki erişimini genişletmeye yönelik anlaşmalar duyuruyor. Şirket, Paribu anlaşmasından bir hafta önce, 18 Kasım’da Singapur merkezli DBS ile Asya’daki kurumsal müşterilerin USDC’ye erişimini genişletmek için iş birliği yaptığını açıklamıştı.