Kozmonot Oleg Kononenko uzayda en uzun süre kalan insan oldu

Rus kozmonot Oleg Kononenko yeni bir dünya rekoruna imza attı. Kononenko, “uzayda en uzun süre kalan insan” olma unvanına erişti. Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından aktarılan bilgilere göre kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gerçekleştirmiş olduğu beş yolculukta toplamda 878 gün ve 12 saatten fazla yörüngede zaman geçirdi. Fakat Kononenko’nun asıl hedefi bununla sınırlı değil. Kozmonotun Eylül ayına kadar uzayda kalması ve toplamda 1.110 gün uzayda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Reuters’ın haberine göre ISS’nin sürekli iyileştirilmesi sebebiyle her yolculuğun son derece titiz bir biçimde hazırlandığını ifade eden kozmonot, bunun bir çocukluk hayali olduğunu ifade etti. Bununla birlikte kozmonot, “uzaya rekor kırmak için değil, sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum” açıklamasında bulundu.

Bu rekor büyük sağlık sorunlarına yol açabilir

Uzayda 878 günden fazla zaman geçiren Oleg Kononenko büyük bir rekora imza atmaya devam ediyor. Normal şartlarda bir astronotun ISS’de ortalama altı ay kaldıkları düşünülürse, Kononenko’nun elde ettiği bu rekor oldukça dikkat çekici görünüyor. Ulaşılan bu çarpıcı sürenin astronotlar için büyük sağlık sorunlarına sebep olabileceği öngörülüyor.

Bir astronotun uzayda bu kadar uzun süre kalması, mikroyerçekimi ortamından dolayı bir dizi sağlık problemini de berinde getirmektedir. Bunlardan en yaygını kas ve kemik kaybı olarak bilinmektedir. Yerçekimi kas ve kemikleri uyarmadığından dolayı astronotların kas ve kemik kütlesinde ciddi kayıplarla karşılaşabileceği biliniyor.

Diğer yaygın görülen problemler arasında bağışlılık sisteminde zayıflama, denge ve koordinasyon sorunları, kalp ve damar hastalıkları gibi unsurlar karşımıza çıkıyor. Son olarak bunun psikolojik de bazı sorunlara yol açabileceği aktarılıyor.

Oleg Kononenko, Gennady Padalka’nın rekorunu kırdı

Rus kozmonot Oleg Kononenko geçen yılın Eylül ayında Nikolai Chub ve Loral O’Hara ile birlikte yörünge laboratuvarına indi. Kononenko’nun kırmış olduğu bu rekorun bir önceki sahibi ise 878 gün 11 saat uzayda kalan kozmonot Gennady Padalka olmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden az sayıda devam eden işbirliğinden bir tanesi olan Uluslararası Uzay İstasyonu programı titiz bir şekilde yürütülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Rusya, ISS için en az 2025 yılına kadar ABD ile işbirliğine devam edeceklerini bildirmişti.