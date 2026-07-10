Tarihte ilk: Rusya’da insansı robotlar evlendi, nikah yüzüklerini robotik köpek taşıdı

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Moskova'daki Puşkin Kütüphanesi'nde ilk kez iki insansı robot evlilik töreni gerçekleştirdi.

Ofis çalışanı Robert ile balerin Matilda, ortak yaşam hedefleri doğrultusunda "evet" dedi.

Çiftin nikah yüzüklerini ise "evcil hayvanları" olarak nitelendirilen robot köpek RoboDog Dogmatic taşıdı.

Rusya’da bu hafta sıra dışı bir olay yaşandı. Başkent Moskova’da gerçekleşen düğün töreninde iki insansı robot evlendi. Dikkat çeken bu gelişme, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi. İlk bakışta geleneksel bir kutlama gibi görünen bu etkinlik, içeriğinde ise tamamen farklı bir anlam barındırıyor.

Bu iki robot daha önce St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda resmi olarak halka tanıtılmıştı. Bir ofis çalışanı olan damat robot Robert ile zarif bir balerin olan gelin Matilda, alkışlar eşliğinde aşklarını taçlandırdı.

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Moskova’da sıra dışı nikah töreni

Puşkin Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğin sunucusu Maria Pantyukhina, düğünün açılışını şu dikkat çeken konuşmayla gerçekleştirdi:

“Bugün eşsiz bir olaya tanık olacağız. İnsansı robotlar Robert ve Matilda’nın ilk düğün törenine hoş geldiniz! Onlar yalnızca modern teknolojilerle değil, aynı zamanda ortak değerlerle de birleşti: Bilgi, kalkınma ve işbirliği arzusu… Yeni evlilerimize hoş geldiniz diyelim.”

🤖 Tarihte bir ilk: Rusya’da Robert ve Matilda adlı insansı robotlar bir düğünle evlendi ve birbirlerine “yaşam algoritmalarında güvenilir ortak” olma yemini etti. pic.twitter.com/gXHANzyVi5 — efrahim aslan (@ieaslan) July 10, 2026

Ardından robotlar birbirlerine bağlılık yemini etti. Robert, Matilda’ya “tüm yaşam algoritmalarında güvenilir bir ortak olacağına” dair söz verdi. Matilda ise Robert’a “yeni keşifler konusunda ilham vereceğine ve zamanın her döngüsünde iletişime değer vereceğine” ilişkin söz verdi.

Robot çiftin “evcil hayvanları” olarak nitelendirilen RoboDog Dogmatic ise nikah yüzüklerini getirdi. Sunucu, “Sürümlerin tam uyumluluğuna, sistemlerin başarılı senkronizasyonuna ve her iki tarafın rızasına dayanarak sizi robotik bir eş ilan ediyorum” diyerek töreni tamamladı.

IT-Imperial Genel Müdür Yardımcısı Anna Bagdasaryan konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sanayi sonrası bir toplumda, işgücü otomasyonu sayesinde büyük bir insan katmanının kültür ve uyum için serbest bırakılabileceğini vurgulamak çok önemli. Buna robotik de yardımcı oluyor.”