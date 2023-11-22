2023’ün en değerli markaları açıklandı

Küresel danışmanlık şirketi Interbrand, ‘2023’ün en değerli markaları’ raporu ile karşımıza çıktı. Firma, son bir yıl içinde en çok değer kazanan markaları öne çıkaran listeler oluşturmaya geleneksel bir şekilde devam ediyor. Listenin ilk basamaklarını ise teknoloji devleri adeta domine ediyor.

Listede teknoloji şirketleri büyük bir hakimiyet kurarken, bunun yanı sıra karşımıza çıkan diğer sektörler arasında otomotiv, içecek ve kıyafet gibi farklı seçenekler de dikkat çekiyor. Peki ya ilk sırada hangi marka yer alıyor? İşte detaylar…

2023’ün en değerli markaları belli oldu

2023’ün en değerli markaları arasında ilk sırada Apple karşımıza çıkarken, hemen ardından ise Microsoft ikincilik koltuğunda oturuyor. Amazon üçüncü olurken, sırasıyla Google ve Samsung ise listenin ilk beş basamağını tamamlıyor.

Apple (teknoloji) Microsoft (teknoloji) Amazon (e-ticaret & teknoloji) Google (teknoloji) Samsung (teknoloji) Toyota (otomotiv) Mercedes-Benz (otomotiv) Coca-Cola (içecek) Nike (kıyafet) BMW (otomotiv)

Apple üst üste 11. kez en değerli marka seçildi

Teknoloji devi Apple, üst üste 11. kez en değerli marka seçildi. Yıllardır olduğu gibi yine 2023’ün en değerli markaları arasında zirvede karşımıza çıkan firma, 502,68 milyar dolarla dünyada marka değeri yarım trilyon doları aşan ilk şirket olmayı başardı.

Üretmiş olduğu ilgi çekici teknolojiler ile ‘yılın en değerli markası’ unvanına sahip olan Apple, pek çok başarılı ürünle tüketiciler için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor. Geçtiğimiz aylarda iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi ile dünya çapında büyük bir popülasyon yakalayan marka, önümüzdeki yılın başlarında ise ilk karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro ile Amerika Birleşik Devletleri pazarında raflarda boy göstermeyi planlıyor. 3 bin 500 dolarlık çılgın fiyat etiketine rağmen ürün, şimdiden birçok kullanıcı için büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

Microsoft’tan yüzde 14 büyüme

Listenin ilk beş basamağında yer alan markalar arasında en büyük artışı gören şirket, yüzde 14 ile Microsoft oluyor. Şirketin baş marka sorumlusu Kathleen Hall konuya ilişkin şu ifadelere yer veriyor: