Amazon ve BMW yapay zeka için ortaklık kurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleşen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES tüm hızıyla devam ediyor. Amazon ve BMW etkinlikte sahne alarak önemli bir duyuruda bulundu. İki şirket, yapay zeka alanında ortaklık kurduklarını açıklayarak araçlardaki sesli asistan hizmetini iyileştirmeye yönelik büyük bir adım attı.

Amazon ile BMW arasındaki bu anlaşma, AI teknolojisini direkt olarak araçların gösterge paneline getiriyor. Bununla birlikte şirket, büyük bir dil modelinin (LLM) Alexa ile BMW araçlarının sürüş kılavuzuyla entegrasyonunu sağlıyor. Dolayısıyla bu durum sesli asistan hizmetini daha kapsamlı ve etkileşimli bir hale getiriyor.

BMW otomobillere Alexa yapay zeka desteği geliyor

Yapılan bu anlaşmayla birlikte araç sahipleri, Amazon’un yapay zeka desteğine sahip olan sesli asistan hizmeti Alexa ile etkileşim kurarak gerçek zamanlı olarak detaylı bilgilere ulaşabilecek. Bununla birlikte sürücülerin uzun uzadıya kılavuz metinlerini okumalarına gerek kalmayacak. Sürücüler sesli asistana araçla alakalı sormak istedikleri soruları yönlendirip anında yanıt alabilecek.

Teknoloji devi Amazon’un CES 2024 etkinliğinde “aracınızı tanımanın daha doğal bir yolu” olarak ifade ettiği bu yeni özellik, özellikle de yeni satın alınan otomobillerin özellikleri öğrenmek isteyen sürücüler için oldukça yararlı bir araç haline gelecek gibi görünüyor. Son derece sezgisel bir yapıya sahip olan bu ürün, araçtaki karmaşıklığı ortadan kaldırarak dikkat dağıtan unsurları yok etmeyi vaat ediyor. Bu sayede şirket, sürüş deneyimini daha iyi bir hale getirmeyi hedefliyor.

Elbette ki BMW ve Amazon arasındaki bu ortaklık yalnızca basit bir bilgi sistemi sunmakla kalmayacak. Bunun yanı sıra ayrıca sürücüler Alexa sayesinde belirli sürüş modları arasında değişiklik yapabilecek. Öte yandan bilgi-eğlence sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışacak olan bu hizmette müzik, navigasyon ve sıcaklık gibi ayarları kontrol etmenize izin verilecek. Şirketin resmi blog sayfasında konuya ilişkin şu bilgilere yer veriliyor:

“Arabanız bir sesli asistan için mükemmel bir yerdir; Amazon ve BMW, Alexa LLM destekli yeni yeteneklerle nelerin mümkün olduğunu sergiledi. Bu yeni yetenekler, yeni arabanızı tanımanın daha doğal bir yolunu sağlar ve sizin adınıza belirli eylemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Aracınızın kılavuzunu karıştırmak yerine, BMW’nin asistanından farklı BMW sürüş modlarına ilişkin öneriler gibi şeyler isteyebilir ve ardından asistanın seçtiğiniz modu etkinleştirmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca park yardımı sistemi gibi otomobil özelliklerinin nasıl çalıştığına ilişkin talimatlar isteyebilir ve BMW asistanının özelleştirilmiş sesi aracılığıyla anlaşılması kolay terimlerle açıklamalar duyabilirsiniz.”

Son dönemlerde araç içi sesli asistan hizmetleri oldukça yaygınlaşamaya başladı. Yakın zamanda Volkswagen markası da ChatGPT’yi IDA sesli asistanına entegre ettiğini açıklamıştı. Öte yandan geçen yıl Mercedes de ChatGPT entegrasyonuna başlamıştı.