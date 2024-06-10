BMW otomobillerden ilham alan Infinix Note 40 Racing Edition serisi duyuruldu

Dünyaca ünlü otomotiv devi BMW ile önemli bir işbirliğine imza atan Infinix, hız ve verimliliği ön planda tutan etkileyici tasarıma sahip yeni modellerini piyasaya sürdü. Bu modeller, markanın daha önce karşımıza çıkardığı Note 40 serisinin üyeleri oldu.

Infinix Note 40 Racing Edition adı altında karşımıza çıkan performans canavarı ve şık tasarımlı akıllı telefonlar, seride yer alan Note 40 4G, Note 40 5G, Note 40 Pro 4G, Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro+ modellerini kapsıyor. Serideki modeller BMW’nin kendine has karakteristik görünümüyle birleştiriliyor. İşte şirketin yeni cihazlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Infinix Note 40 Racing Edition teknoloji tutkunu gençlere hitap ediyor

Infinix’in BMW ile kurduğu ortaklık neticesinde karşımıza çıkardığı yeni akıllı telefon modelleri, köklü otomobil üreticisinin araçlarından esinlenen bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Birinci sınıf bir görünüme ev sahipliği yapan modelin genç teknoloji meraklıları için üretildiği vurgulanıyor. Bununla birlikte cihazın benzersiz estetiği ve özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü ile “BMW’nin özünü yakalayacağı” dile getiriliyor.

Akıllı telefon pazarına her geçen gün büyümeye devam eden Infinix’in yeni telefonları, şirketin popülaritesini daha da artırmaya yardımcı olacak. Infinix Note 40 Racing Edition modellerinin Infinix ve Designworks BMW ekipleri tarafından ortaklaşa bir şekilde tasarlandığı ifadee diliyor. UV baskıyla gri bir tona sahip olan cihaz, arka kısmında BMW’nin ikonik hız çizgilerini de taşıyor.

Infinix Note 40 Racing Edition teknik özellikleri ve fiyatları

Infinix Note 40 Racing Edition serisi akıllı telefon modelleri, Note 40 ilesinin normal modelleriyle birebir olarak aynı donanımları taşıyor. Dolayısıyla cihazların teknik özellikleri ile ilgili yeni bir detayla karşılaşmıyoruz. Telefonun sunduğu yenilikler yalnızca estetik odaklı hamleler içeriyor.

Teknik özellik tarafında yeni bir dokunuş katmayan Racing Edition modelleri orijinal donanımları korumaya devam ediyor. Bu bağlamda serinin Pro 5G ve Pro+ 5G modellerinde 108 MP ana kamera ve MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7020 yonga seti yer alıyor. Note 40 Pro’nun 5G olmayan sürümünde 12 GB RAM, 5.000 mAh pil kapasitesi, 6,78 inç kavisli AMOLED ekran ve Helio G99 işlemci taşınıyor. Serinin standart modeli olan Note 40’ta da yine Helio G99 çipine yer veriliyor.

Infinix Note 40 Racing Edition’ın fiyatları da belli oldu. GSMArena’nın haberine göre seride yer alan telefonlar şu fiyatlardan alıcılara hitap edecek:

Note 40 4G: 209 dolar

209 dolar Note 40 5G: 259 dolar

259 dolar Note 40 Pro 4G: 279 dolar

279 dolar Note 40 Pro 5G: 309 dolar

309 dolar Note 40 Pro+: 329 dolar

Peki ya siz Infinix’in BMW ortaklığında tasarladığı yeni akıllı telefon modelleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.