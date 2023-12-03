Kasım ayının en güçlü Android telefonları: RedMagic 9 Pro+ zirvede

AnTuTu, Kasım 2023’ün en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Pek çok sürpriz modele ev sahipliği yapan listede üst düzey akıllı telefonlar arasında kıyasıya bir rekabet göze çarpıyor.
Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 çipi listede büyük bir hakimiyet elde ederken, MediaTek Dimensity 9300 de yüksek performansını gösteriyor.
RedMagic 9 Pro+ en güçlü Android telefon seçildi
AnTuTu’nun açıkladığı listeye göre Kasım ayının en güçlü Android telefonu RedMagic 9 Pro+ oldu. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyan cihaz, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte 2.188.631 puan alarak listenin zirvesine çıktı.
Kullanıcılar için olağanüstü bir performans vaat eden oyun telefonu, aşırı ısınmanın olumsuz etkilerine maruz kalmadan işlemcinin özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmanıza imkan sağlayan gelişmiş bir soğutma sistemini bünyesinde taşıyor. Tüm bu faktörler, cihazı “en güçlü Android telefon” haline getirmeye katkıda bulunuyor.
RedMagic 9 Pro+ teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç OLED ekran, 2480 x 1116 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Platformu, Red Core R2 Pro çip
- RAM kapasitesi: 16 GB ve 24 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera
- Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 bağlantı noktası
- Batarya kapasitesi: 165 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Red MagicOS 9.0 arayüzü
Kasım ayının en güçlü Android telefonları
RedMagic 9 Pro+ modelinin zirvede yer aldığı raporda ikinci sırada MediaTek Dimensity 9300 çipine sahip Vivo X100 elde ediyor. 2.184.153 puan toplamayı başaran cihaz, MediaTek’in sektör devleriyle rekabet etme yeteneğini gözler önüne seriyor.
Listenin üçüncü basamağında ise 2.174.484 puan alan iQOO 12 modeli karşımıza çıkıyor. 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanına sahip cihaz, son teknoloji soğutma sistemiyle etkileyici bir mobil deneyime kapı aralıyor. AnTuTu’nun açıkladığı listede ilk 10 basamakta yer alan modeller şu şekilde paylaşılıyor:
- RedMagic 9 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 512 GB): 2.188.631 puan
- Vivo X100 (Dimensity 9300, 16 GB + 1 TB): 2.184.153 puan
- iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 1 TB): 2.174.484 puan
- iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 1 TB): 2.141.004 puan
- Vivo X100 Pro (Dimensity 9300, 16 GB + 1 TB): 2.109.880 puan
- Xiaomi 14 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 512 GB): 2.006.861 puan
- Xiaomi 14 (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 512 GB): 2.004.263 puan
- iQOO 11S (Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB + 512 GB): 1.647.756 puan
- OnePlus Ace 2 Pro (Snapdragon 8 Gen 2, 24 GB + 1 TB): 1.642.418 puan
- Vivo X90 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB + 512 GB): 1.629.535 puan