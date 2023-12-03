Kasım ayının en güçlü Android telefonları: RedMagic 9 Pro+ zirvede

AnTuTu, Kasım 2023’ün en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Pek çok sürpriz modele ev sahipliği yapan listede üst düzey akıllı telefonlar arasında kıyasıya bir rekabet göze çarpıyor.

Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 çipi listede büyük bir hakimiyet elde ederken, MediaTek Dimensity 9300 de yüksek performansını gösteriyor.

RedMagic 9 Pro+ en güçlü Android telefon seçildi

AnTuTu’nun açıkladığı listeye göre Kasım ayının en güçlü Android telefonu RedMagic 9 Pro+ oldu. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyan cihaz, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte 2.188.631 puan alarak listenin zirvesine çıktı.

Kullanıcılar için olağanüstü bir performans vaat eden oyun telefonu, aşırı ısınmanın olumsuz etkilerine maruz kalmadan işlemcinin özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmanıza imkan sağlayan gelişmiş bir soğutma sistemini bünyesinde taşıyor. Tüm bu faktörler, cihazı “en güçlü Android telefon” haline getirmeye katkıda bulunuyor.

RedMagic 9 Pro+ teknik özellikleri

Ekran: 6,8 inç OLED ekran, 2480 x 1116 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme

6,8 inç OLED ekran, 2480 x 1116 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Platformu, Red Core R2 Pro çip

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Platformu, Red Core R2 Pro çip RAM kapasitesi: 16 GB ve 24 GB RAM

16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

16 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.2 bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 165 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

165 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Red MagicOS 9.0 arayüzü

Kasım ayının en güçlü Android telefonları

RedMagic 9 Pro+ modelinin zirvede yer aldığı raporda ikinci sırada MediaTek Dimensity 9300 çipine sahip Vivo X100 elde ediyor. 2.184.153 puan toplamayı başaran cihaz, MediaTek’in sektör devleriyle rekabet etme yeteneğini gözler önüne seriyor.

Listenin üçüncü basamağında ise 2.174.484 puan alan iQOO 12 modeli karşımıza çıkıyor. 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanına sahip cihaz, son teknoloji soğutma sistemiyle etkileyici bir mobil deneyime kapı aralıyor. AnTuTu’nun açıkladığı listede ilk 10 basamakta yer alan modeller şu şekilde paylaşılıyor: