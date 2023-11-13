Vivo bugün uzun bir süredir heyecanla beklenen akıllı telefon serisini piyasaya sundu. Zeiss tarafından tasarlanan kameralara ve MediaTek imzasıyla geliştirilen performans canavarı Dimensity 9300 çipinden güç alan Vivo X100 serisi resmen tanıtıldı.

Şık tasarımları ile dikkatleri üzerinde toplayan yeni Vivo telefonları, şimdiden yoğun bir ilgi görmeye başladı. Arka tarafta büyük dairesel bir kamera kurulumuna yer veren şirket, mobil fotoğrafçılar için yüksek bir performans vaat eden kamera setiyle iddiasını gözler önüne serdi.

Yüksek performanslı MediaTek Dimensity 9300 çipine sahip ilk telefonlar

Vivo’nun yeni telefonları 2800 x 1260 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,78 inçlik AMOLED panellere ev sahipliği yapıyor. Yüksek bir akıcılık sunan cihazda, görüntülenen kare hızını üç kat artırmayı vadeden 120 Hz’e kadar LTPO 8T teknolojisi yer alıyor. Aynı zamanda ekranlarda 360 derecelik aydınlatma sensörü, özelleştirilmiş Blue Crystal IP çipi ve yapay zekadan güç alan Retina Comfort mavi ışık azaltma özelliği karşımıza çıkıyor.

Vivo X100 serisi, MediaTek’in yeni performans canavarı Dimensity 9300 çipinden güç alan ilk telefonlar olarak dikkat topluyor. Bununla birlikte cihazlar, daha az güç tüketerek uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmaya olanak tanıyan 9,6 Gbps bant genişliğine sahip 16 GB’a kadar LPDDR5T RAM’ sahip dünyanın ilk telefonları oluyor.

Her iki telefon da ön tarafta selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 32 MP’lik bir senör taşıyor. Cihazların bir diğer ortak noktaları ise arka taraftaki 50 MP’lik ultra geniş açılı lens oluyor. Vivo X100 Pro modelinde bir inçlik Sony IMX989 50 MP ana kamera ve 100 mm profesyonel kameraya eşdeğer olarak nitelendirilen Zeiss APO lensli 50 MP telefoto sensör bulunuyor. Standart modelde ise 50 MP VCS Bionic ana kamera ve Zeiss imzalı 64 MP telefoto sensöre yer veriliyor.

Vivo X100 özellikleri

Boyutlar: 164,05 mm x 75,19 mm x 8,49 mm

164,05 mm x 75,19 mm x 8,49 mm Ağırlık: 202 gram

202 gram Ekran: 6,78 inç AMOLED panel, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120Hz’e kadar yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan LTPO 8T teknolojisine sahip ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP VCS Bionic ana sensör, 64 MP Zeiss telefoto sensör ve 50 MP ultra geniş açılı sensör

Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

Bağlantı destekleri: 5G, WiFi 7, kızılötesi, Bluetooth 5.4, GPS ve ekran içi parmak izi sensörü

Vivo X100 Pro özellikleri

Boyutlar: 164,05 mm x 75,28 mm x 9,05 mm

164,05 mm x 75,28 mm x 9,05 mm Ağırlık: 225 gram

225 gram Ekran: 6,78 inç AMOLED panel, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120Hz’e kadar yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan LTPO 8T teknolojisine sahip ekran

İşlemci: Dimensity 9300

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP Sony IMX989 ana sensör, 50 MP Zeiss APO telefoto sensör ve 50 MP ultra geniş açılı sensör

Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil

Bağlantı destekleri: 5G, WiFi 7, kızılötesi, Bluetooth 5.4, GPS ve ekran içi parmak izi sensörü

Vivo X100 serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak Vivo X100 serisi fiyatları belli oldu. X100 ve X100 Pro’nun fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Vivo X100 fiyatı

12 GB + 256 GB: 3 bin 999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 15 bin 600 TL)

16 GB + 256 GB: 4 bin 299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 17 bin 100 TL)

16 GB + 512 GB: 4 bin 699 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 18 bin 400 TL)

16 GB + 1 TB: 4 bin 999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 19 bin 600 TL)

16 GB + 1 TB (LPDDR5T sürümü): 5 bin 99 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 20 bin TL)

Vivo X100 Pro fiyatı