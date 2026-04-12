OpenAI lideri Sam Altman evine yapılan saldırıyla ilgili sessizliğini bozdu

OpenAI CEO'su Sam Altman evine yapılan molotof kokteylli saldırıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Altman, saldırının The New Yorker'da yayınlanan "kışkırtıcı" bir makalenin ardından gerçekleştiğinin altını çizdi.

Saldırı anında kimsenin zarar görmediğini dile getiren yönetici, kelimelerin ve anlatıların gücünü hafife aldığını itiraf etti.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Cuma günü büyük bir saldırıya uğradı. Altman’ın evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Tecrübeli yönetici, konuya ilişkin bir blog yazısı paylaştı. Suskunluğunu bozan isim, olayın perde arkasıyla alakalı önemli detaylar aktardı.

“Kelimelerin gücünü hafife aldım”

TechCrunch’a göre Cuma sabah erken saatlerde bir kişi Altman’ın San Francisco’daki evine Molotof kokteyli attı. Olayda kimse yaralanmadı. Daha sonra San Francisco Polis Departmanı’na göre OpenAI’ın genel merkezinde bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin binayı ateşe vermekle tehdit ettiği iddia ediliyor.

Polis, şüphelinin kimliğini kamuoyuna açıklamadı. Buna rağmen Altman, olayın kendisi hakkında “kışkırtıcı bir makale” yayınlanmasından yalnızca birkaç gün sonra meydana geldiğini iddia etti.

Aynı zamanda yapay zekaya ilişkin kamuoyundaki endişenin arttığı bir dönemde makalenin yayınlanmasının kişisel hayatını daha tehlikeli hale getirebileceği konusunda birinin kendisini uyardığını söyledi.

Altman’dan The New Yorker yazısına tepki

Altman blogunda, başlangıçta bu endişeyi önemsemediğini söyledi. Fakat saldırıdan sonra gecenin bir yarısı uykusuz kaldığını, öfkelendiğini ve kelimelerin gücünü hafife aldığını düşündüğünü dile getirdi.

Referans, Ronan Farrow ve Andrew Marantz tarafından kaleme alınan ve The New Yorker’da yayınlanan uzun bir makaleye işaret ediyordu. Yazarlar, makaleyi Altman’ın iş uygulamaları hakkında bilgi sahibi 100’den fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayalı bir araştırma olarak sundu.

Söz konusu makaleye göre kaynakların çoğu Altman’ı büyük projelerle uğraşmaya alışkın iş insanları arasında bile onu farklı kılan “amansız bir iktidar hırsına” sahip biri olarak tanımladı. Metin ayrıca yöneticinin profilini çıkarırken diğer gazetecilerin de daha önce dile getirdiği kişisel ve profesyonel güvenilirliğine dair sürekli şüpheleri yineledi.

Yazdığı blog yazısında “İncittiğim insanlardan özür diliyorum ve keşke daha hızlı öğrenmiş olsaydım,” diyen Sam Altman, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“İyi niyetli eleştiri ve tartışmayı memnuniyetle karşılıyorum. Teknolojik ilerlemenin geleceği sizin ve benim ailem için inanılmaz derecede iyi hale getirebileceğine inanıyorum. Bu tartışma sürerken, söylem ve taktikleri yumuşatmalı ve mecazi ve gerçek anlamda daha az evde patlama olmasını sağlamaya çalışmalıyız.”