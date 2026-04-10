Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Yapay Zeka

    OpenAI CEO’su Sam Altman’ın evine molotof kokteylli saldırı

    Sam Altman'ın evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Aynı kişi daha sonra OpenAI merkezinde tehditler savururken yakalandı.
    Reklam
    • OpenAI CEO'su Sam Altman'ın San Francisco'daki evine molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi.
    • Atılan yanıcı madde şans eseri binaya isabet etmeden söndü.
    • Olayda herhangi bir yaralanma ya da ciddi maddi hasar meydana gelmedi.
    • Evdeki saldırıdan kısa süre sonra aynı eşkale sahip bir kişi, OpenAI'ın Mission Bay'deki genel merkezi önünde tehditler savururken emniyet güçleri tarafından yakalandı.

    Bugün OpenAI CEO’su Sam Altman’ın evinde ciddi bir güvenlik olayı meydana geldi. Yaşanan olayda, bir kişi San Francisco’daki evinin yakınlarına molotof kokteyli attı ve ardından şirketin genel merkezinin önünde tehditler savurdu.

    WIRED’ın haberine göre olay, kimliği belirsiz bir kişinin Altman’ın evine yaklaşıp yanıcı bir madde atmasıyla meydana geldi. Madde evin yakınına düştü. Fakat daha sonra kendiliğinden söndü. Ev sakinlerine önemli bir hasar ya da yaralanmaya neden olmadı.

    Reklam

    OpenAI genel merkezinde güvenlik alarmı

    Konutta yaşanan olaydan kısa bir süre sonra aynı şahıs güvenlik görevlileri tarafından Mission Bay semtindeki OpenAI’ın ana ofislerinin yakınlarında tespit edildi. İç rapora göre şüpheli bina çevresinde tehdit içerikli ifadelerde bulunarak alarm seviyesini yükseltti.

    Dahili olarak MB1 olarak tanımlanan merkez, olayların gelişimi sırasında kritik bir nokta haline geldi. Şahsın bu konumda bulunması, ilk saldırının ötesinde durumu tırmandırma niyetini akıllara getirdi.

    San Francisco polis memurlarına, departman genelinde gönderilen bir e-postada, 10 Nisan 2026’da OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Russian Hill’deki evine Molotof kokteyli attığı iddia edilen genç bir erkek kundaklama şüphelisinin fotoğrafı iletildi. | Kaynak: Mission Local

    Olay, OpenAI’nin kurumsal güvenlik ekiplerinin derhal harekete geçmesine neden oldu. Ekipler yetkilileri uyardı ve şirket çalışanlarına dahili bir bilgilendirme yayınladı. Mesajda olayların sırası ayrıntılı olarak anlatıldı ve durumun şu anda kontrol altında olduğu belirtildi.

    OpenAI’ın güvenlik ekibi, çalışanlara Cuma günü polis ve güvenlik görevlilerinin sayısının artacağını bildirdi. Ayrıca yetkisiz kişilerin tesislere girişine izin verilmemesi de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önerileri tekrarlandı.

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Şüpheli şahıs yakalandı

    Yetkililer hızla harekete geçerek şüpheliyi bu sabah erken saatlerde tutukladı. OpenAI sözcüsü Kayla Wood, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şahsın şu anda gözaltında olduğunu doğruladı.

    Wood ayrıca San Francisco Polis Departmanı’nın müdahalesinin etkinliğine de dikkat çekerek, müdahalelerinin daha ciddi sonuçların önlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı. OpenAI yerel yetkililerden aldığı destek için minnettarlığını dile getirdi ve çalışanlarının güvenliğine olan bağlılığını yeniden teyit etti.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve maddi hasar minimum düzeyde kaldı.

    WIRED, San Francisco Polis Departmanının olayla ilgili olarak hemen başka bir açıklama yapmadığını ve bunun da soruşturmanın henüz başlangıç ​​aşamasında olduğunu gösterdiğini belirtti. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.