OpenAI CEO’su Sam Altman’ın evine molotof kokteylli saldırı

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın San Francisco'daki evine molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Atılan yanıcı madde şans eseri binaya isabet etmeden söndü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da ciddi maddi hasar meydana gelmedi.

Evdeki saldırıdan kısa süre sonra aynı eşkale sahip bir kişi, OpenAI'ın Mission Bay'deki genel merkezi önünde tehditler savururken emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Bugün OpenAI CEO’su Sam Altman’ın evinde ciddi bir güvenlik olayı meydana geldi. Yaşanan olayda, bir kişi San Francisco’daki evinin yakınlarına molotof kokteyli attı ve ardından şirketin genel merkezinin önünde tehditler savurdu.

WIRED’ın haberine göre olay, kimliği belirsiz bir kişinin Altman’ın evine yaklaşıp yanıcı bir madde atmasıyla meydana geldi. Madde evin yakınına düştü. Fakat daha sonra kendiliğinden söndü. Ev sakinlerine önemli bir hasar ya da yaralanmaya neden olmadı.

OpenAI genel merkezinde güvenlik alarmı

Konutta yaşanan olaydan kısa bir süre sonra aynı şahıs güvenlik görevlileri tarafından Mission Bay semtindeki OpenAI’ın ana ofislerinin yakınlarında tespit edildi. İç rapora göre şüpheli bina çevresinde tehdit içerikli ifadelerde bulunarak alarm seviyesini yükseltti.

Dahili olarak MB1 olarak tanımlanan merkez, olayların gelişimi sırasında kritik bir nokta haline geldi. Şahsın bu konumda bulunması, ilk saldırının ötesinde durumu tırmandırma niyetini akıllara getirdi.

Olay, OpenAI’nin kurumsal güvenlik ekiplerinin derhal harekete geçmesine neden oldu. Ekipler yetkilileri uyardı ve şirket çalışanlarına dahili bir bilgilendirme yayınladı. Mesajda olayların sırası ayrıntılı olarak anlatıldı ve durumun şu anda kontrol altında olduğu belirtildi.

OpenAI’ın güvenlik ekibi, çalışanlara Cuma günü polis ve güvenlik görevlilerinin sayısının artacağını bildirdi. Ayrıca yetkisiz kişilerin tesislere girişine izin verilmemesi de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önerileri tekrarlandı.

Şüpheli şahıs yakalandı

Yetkililer hızla harekete geçerek şüpheliyi bu sabah erken saatlerde tutukladı. OpenAI sözcüsü Kayla Wood, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şahsın şu anda gözaltında olduğunu doğruladı.

Wood ayrıca San Francisco Polis Departmanı’nın müdahalesinin etkinliğine de dikkat çekerek, müdahalelerinin daha ciddi sonuçların önlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı. OpenAI yerel yetkililerden aldığı destek için minnettarlığını dile getirdi ve çalışanlarının güvenliğine olan bağlılığını yeniden teyit etti.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve maddi hasar minimum düzeyde kaldı.

WIRED, San Francisco Polis Departmanının olayla ilgili olarak hemen başka bir açıklama yapmadığını ve bunun da soruşturmanın henüz başlangıç ​​aşamasında olduğunu gösterdiğini belirtti. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.