Sam Altman: “AI konusunda felaket tellallığı yaptığımı söyleyenler haklı çıktı”

Sam Altman, yapay zekanın giriş seviyesindeki beyaz yakalı pozisyonları hızla yok edeceğine dair eski tahminlerinde yanıldığını itiraf etti.

OpenAI lideri, bu öngörü hatasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Altman, insanlar arası etkileşim ihtiyacının yapay zeka tarafından asla ikame edilemeyeceğini vurguladı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerinin iş gücü piyasası üzerinde yıkıcı bir etki göstereceğini savunuyordu. 2022 yılından beridir bu konuda zaman zaman çıkışlarda bulunan tecrübeli yönetici, dikkat çekici bir itirafta bulunarak adeta günah çıkarttı.

Yapay zekanın özellikle de beyaz yakalıların işlerini tamamen ortadan kaldıracağı yönünde uyarılarda bulunan Altman, son gelişmeler ışığında bunun “abartılmış bir tahmin” olduğunu beyan etti. Yönetici, geçmişte yarattığı endişe dalgası ve felaket senaryolarının aslında gerçeği yansıtmadığını söyleyerek yanıldığını kabul etti.

OpenAI lideri, öngörülerinde yanıldığını itiraf etti

Sidney’deki Avustralya Commonwealth Bankası konferansında konuşan Sam Altman, yapay zekanın korktuğu kadar büyük bir iş kaybına yol açmadığını söyledi:

“Bu konuda yanılmış olmaktan çok memnunum. Giriş seviyesi beyaz yakalı işlerin ortadan kalkmasının şu ana kadar olduğundan daha fazla etki yaratacağını düşünmüştüm. Şimdi bunun neden böyle olmadığını daha iyi anlıyorum ve elbette minnettarım. Bu konuda sezgilerim yanılmıştı. İnsanlar ‘dünyayı bir sürü korku tellallığından ve felaket tellallığından kurtarabilirdin‘ diyorlar, ama o zamanlar ‘Bunun gerçek bir risk olduğunu görüyorum, muhtemelen bunun hakkında konuşmalıyız‘ diye düşünmüştüm.”

Reuters’ın haberine göre Sam Altman, yapay zekanın bazı sektörlerde giderek daha aktif bir rol oynamaya başladığını, ama yeni teknolojinin asla yerini alamayacağı bir “insan unsurunun her zaman var olduğunu” da sözlerine ekledi.

Altman e-postalarda yapay zeka kullanımından vazgeçtiğini söyledi

OpenAI CEO’su ayrıca eskiden e-postalara ve Slack mesajlarına yanıt vermek için yapay zeka kullandığını, fakat daha sonra insan etkileşiminin yeni teknolojiyle değiştirilemeyecek bir yönü olduğunu fark ederek bu uygulamadan vazgeçtiğini itiraf etti:

“Bu durum, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle, iş piyasasının muhtemelen düşündüğümüzden çok farklı olacağı yönündeki düşüncemi güncelledi. Sektörümüzdeki bazı şirketlerin savunduğu veya bahsettiği türden bir iş kıyameti yaşayacağımızı sanmıyorum.”