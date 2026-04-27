Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Tinder iris taraması ile bot olmadığınızı doğrulayacak

    Tinder, yapay zeka botlarını engellemek için World ID teknolojisini kullanacak. Kullanıcılar iris taraması ile bot olmadıklarını doğrulayacak.
    Tinder
    • Tinder, Tools for Humanity tarafından geliştirilen World ID iris tarama sistemini test ediyor.
    • Platform, yapay zeka tabanlı sahte hesaplara karşı savaş başlattı.
    • Kullanıcılar, "Orb" adı verilen özel cihazlarla ya da uygulama üzerinden iris taraması yaptırarak insan olduklarını doğrulayabilecek.
    • İlk olarak Japonya'da test edilen yeni özellik, yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak.

    Tinder, yapay zeka kullanarak sahte profillerle mücadele etmek için yeni bir araç sunuyor. Popüler çöpçatanlık uygulaması, World ID aracılığıyla iris tanıma desteğini başlatıyor. Bu önemli yenilik, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kurucu ortaklarından olduğu Tools for Humanity şirketiyle yapılan ortaklık sayesinde World hizmeti üzerinden sağlanıyor.

    Bu dikkat çekici yeni özelliğin kullanıma sunulacağı ülkelerde Tinder’ın iris tanıma özelliği uygulamanın içinde yer alacak. Doğrulama işlemini tamamlayan kullanıcılara bonuslar verilecek. Kullanıcılar doğrulanmış rozeti elde edecek.

    Tinder göz doğrulamasıyla dolandırıcılığın önüne geçecek

    Tinder’ın sahibi Match Group’a göre iris tanıma özelliği uygulama için doğal bir adım olarak nitelendiriliyor. Hatırlatmak gerekirse popüler flört uygulaması Tinder zaten kullanıcılarının insan olduklarını video ile doğrulamayı gerektiriyor. World ID ise şimdi sahtekarlığa karşı ek bir koruma katmanı olarak geliyor.

    ABD Federal Ticaret Komisyonu’na göre flört uygulamalarının kullanıcıları yalnızca 2025 yılında dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar dolar kaybetti. Bu konuda tedbirlerini daha da sıkılaştırmaya başlayan Tinder, iris taraması hamlesiyle birlikte platformdaki bu sorunu kökünden çözmeyi amaçlıyor.

    BBC’ye göre İngiltere’deki bir Tinder kullanıcısı, uygulamada gezinirken görüntülenen hesapların yüzde 30’unun açıklamalar, geliştirmeler ve hatta yapay zeka destekli sohbet içeren botlar olduğunu dile getirdi.

    Ocak ayında yayınlanan bir Norton anketi de bu raporu destekleyerek, ABD’deki flört uygulaması kullanıcılarının yarısından fazlasının bu tür durumlarla karşılaştığına işaret ediyor.

    Worldcoin nedir? Nasıl kayıt olunur? WLD token fiyatı ve özellikleri

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Worldcoin nedir? Nasıl kayıt olunur? WLD token fiyatı ve özellikleri

    Tinder, World ID üzerinden iris taraması yaparak doğrulama seçeneğini Japonya’da test etti. Şirket, bu özelliği çok yakında dünyanın diğer bölgelerine de genişletmeyi planlıyor. Beklenen yeniliğin Türkiye’deki kullanıcılara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.