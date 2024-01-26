İspanyol futbol takımı Sevilla oyuncu transferleri için yapay zeka kullanıyor

Son dönemlerde hızla büyümeye başlayan yapay zeka teknolojileri, gittikçe hayatımızda daha önemli bir yer edinmeye başlıyor. Son olarak ünlü İspanyol futbol kulübü Sevilla, yapay zeka (AI) teknolojisini yeni oyuncu transferleri için kullanmaya başlıyor. Bu bağlamda teknoloji devi IBM ile el sıkışan La Liga takımı, Scout Advisor adı verilen yeni araçla alakalı ilk detayları paylaştı.

Sevilla ve IBM ortaklığında hayata geçirilen Scout Advisor; oyuncuların boy, kilo, hız, attığı gol sayısı ve oynadığı dakika gibi çeşitli verileri bir araya getiriyor. Bununla birlikte büyük miktarda veriyi tarayıp analiz etmek adına doğal dil işleme (NLP) ve temel AI modellerinden yararlanılıyor. Sistem binlerce sayfalık veriyi hızlı bir şekilde işleyerek kulüp adına en faydalı sonuçları ortaya çıkarıyor.

Sevilla transfer sürecinde Scout Advisor’dan yararlanacak

Sevilla’nın yeni yapay zeka sistemi Scout Advisor, kulüp gözlemcilerinden gelen ve aranan oyuncuların temel özelliklerini tanımlayan dilsel yönlendirmelerle beraber aranan kriterlere göre seçilen aday isimlerin listelerini otomatik bir şekilde oluşturma yeteneğine sahip. Hızlı bir şekilde kulübün kıyaslama yapıp aradıkları en ideal ismi tespit etmelerine katkıda bulunacak sistem, kapsamlı verilerle beslenerek her geçen gün daha fazla büyüyen bir havuz olarak tanımlanıyor.

Yapay zeka yardımıyla transfer sürecini kusursuz bir şekilde tamamlamayı amaçlayan Sevilla başkanı Jose Maria del Nido Carrasco, bu sistemin kulübe oyuncu alım aşamasında ciddi bir fayda sağladığını vurgulayarak, takımın sahadaki performansını iyileştirmeye de katkıda bulunduğunu aktarıyor. Carrasco’nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Gözlemcilerden ve analistlerden oluşan ekibimiz, takımımızın başarısını destekleyecek en iyi oyuncuları bulmaya kendini adamıştır ve oyuncu raporlarından oluşan etkileyici bir veritabanı oluşturmak için yorulmadan çalışmıştır; artık IBM’in desteğiyle bu varlığı tüm potansiyeliyle kullanabiliriz.”

IBM EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Ana Paula Assis ise futbolcu transferi sürecinde söz konusu sistemin kusursuz bir şekilde çalışması ve verimliliğini daha da artırması adına IBM Watsonx üretken yapay zekanın gücünden faydalandığını dile getirddi. Assis ayrıca açıklamasına şunları da ekledi:

“Doğru kontroller ve yönetimle yapay zeka, birçok sektörde operasyonlarını modernleştirmek isteyen şirketler için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olmaya devam ediyor. Bu durumda, bir futbol gözlemcisinin işini dönüştürürken, rekabetçi bir futbol kulübünün hedeflerini ilerleten güvenilir ve açıklanabilir bilgi üretmek mümkün oluyor.”

La Liga’nın başarılı futbol takımlarından biri olan Sevilla’nın yeni yapay zeka çalışması, teknolojinin günümüzde hayatımızın her alanına girdiği gibi, futbolda da artık daha fazla söz sahibi olacağına işaret ediyor. Fakat Scout Advisor adı verilen sistemin ne kadar başarı sağlayacağını yine de zaman gösterecek.