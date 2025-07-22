iPhone’lar artık fotoğraf ve videolardaki konserleri tanıyacak

Apple, iOS 26 ile birlikte iPhone'lara yapay zeka odaklı bir dizi işlevsel yenilik getirecek.

Yeni güncelleme, fotoğraf ve videolardaki konser ya da etkinlikleri yapay zeka yardımıyla tanımlayacak.

Merakla beklenen iOS 26'nın kararlı sürümü Eylül ayında yayınlanacak.

iPhone cihazlarının yerleşik Fotoğraflar uygulaması artık fotoğraf ve videolardaki konserleri tanımlayabiliyor. 9to5Mac’in haberine göre dikkat çeken bu yeni özellik iOS 26 Beta sürümünde ortaya çıktı.

Apple’ın yapay zeka desteğine sahip içerik analiz sistemleri her geçen gün daha da yetenekli bir hale geliyor. Kullanıcılar bu yenilik sayesinde konser etkinliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye ayrı albümler halinde ulaşabilecek.

iPhone cihazları artık anılarınızı daha iyi tanıyacak

iPhone kullanıcıları konser, festival, spor turnuvası ya da herhangi bir büyük etkinlikte fotoğraf/video çektiğinde, Fotoğraflar uygulaması bunun ne tür bir etkinlik olduğunu belirleyecek ve içeriğin altındaki açıklamada yararlı bilgiler toplayacak.

Bir iPhone kullanıcısı, rapçi Kendrick Lamar’ın konserinde olduğunu söyledi. Fotoğraflar uygulamasındaki konser fotoğraf/videolarının altında sanatçı, konser yeri ve saati bilgileri yer alıyordu. Açıklamada ayrıca performansta çalınan şarkıların yer aldığı bir çalma listesi de bulunuyordu.

Fotoğraflar özelliği ayrıca yaklaşan konserler hakkında bilgi toplayabilecek. Sahnede performans sergileyen yıldızları analiz edecek. Spor müsabakalarından fotoğraf/videoların altındaki açıklamalarda, ilgili takımların maç sonuçları ve gelecek maçları ile ilgili bir skor tablosu gösterilecek.

Etkinliklerden fotoğraf ve videolar, Fotoğraflar’da özel bir bilet şeklinde simgeyle işaretlenecek. Bu simgeye tıklarsanız, etkinlikle ilgili tüm bilgiler karşınıza çıkacak.

Etkinlik fotoğrafları ayrıca Koleksiyonlar bölümünde ayrı klasörlerde toplanıyor. Dilerseniz “Ayarlar > Uygulamalar > Fotoğraflar > Anılar > Tatil Etkinlikleri” sayfasına giderek bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu özellik şu anda iPhone’larda en çok beklenen özellik olmasa da birçok kullanıcı kesinlikle bundan memnun kalacak gibi görünüyor. Fotoğraflar uygulaması özünde önemli etkinliklerinizi gözden geçirmek için tasarlanmıştır. Konser listesi gibi ilgili ayrıntıların olması da bu ihtiyacı kesinlikle karşılayacak.

Fotoğraflar uygulamasındaki konser/etkinlik algılama özelliği Eylül 2025’te kararlı sürümü ile yayınlanacak iOS 26 işletim sistemi güncellemesi ile birlikte genel kullanıma sunulacak. Apple’ın yeni güncellemesini destekleyecek iPhone’lar şunlar olacak: