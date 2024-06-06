Apple açıkladı: iPhone’lar kaç yıl güncelleme alacak?

iPhone cihazlarının kaç yıl güncelleme desteği alacağı şimdiye kadar Apple tarafından hiçbir zaman açıklanmamıştı. Fakat yakın zaman önce şirket, iPhone’ların kaç yıl güncelleme alacağı ile ilgili bilgiler paylaştı. Şirketin açıkladığı bilgilere göre iPhone’lar ilk tedarik tarihinden itibaren en az beş yıl güncelleme desteği geleceğini vurguluyor.

Örnek vermek gerekirse şirketin en son piyasaya sürdüğü akıllı telefon modeli olan amiral gemisi iPhone 15 Pro Max, 22 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Bu da cihazın en az 22 Eylül 2028 tarihine kadar güncelleme desteği alacağı aktarılıyor.

iPhone’ların güncelleme desteği süresi ortaya çıktı

Apple her ne kadar şimdiye dek iPhone’ların güncelleme ömrü ile ilgili herhangi bir ipucu vermekten kaçınsa da 29 Nisan tarihinde Birleşik Krallık Telekomünikasyon Ürün ve Altyapı Güvenliği (PSTI) standartlarına uymak için bunu paylaşmak zorunda kaldı.

Birleşik Krallık’ta uygulanmaya başlayan bu yönergeler, ülkedeki teknolojik ürünlerin üreticileri, ithal edenler ve dağıtan şirketlerin güvenlik kurallarına uymalarını vurguluyor. Bu doğrultuda da söz konusu markaların cihazları için güvenlik güncellemesi uyumluluk beyanı ve destek süresi belirtmelerini talep ediyor.

Teknoloji devi Apple’ın akıllı telefon modelleri de bu kapsamda güncelleme süreleriyle karşımıza çıktı. PSTI kurallarına uymasına gereken şirket, bu nedenle ilk kez iPhone’ların güncelleme desteği hakkında net bir bilgi verdi.

Apple’ın PSTI kurallarına uymaya başlaması, şirketin imzaladığı bir belgenin sızdırılmasıyla gündeme geldi. Apple’ın yayınladığı belgede şirketin kıdemli mühendislik müdürü Stuart Thomas’ın imzası bulunuyor.

Apple rakiplerinin gerisinde kalıyor

Apple yeni amiral gemisi modelleri için en az beş büyük iOS güncellemesi vaat ederken, ne yazık ki şirket bu konuda rakiplerinin gerisinde kalıyor. Google ve Samsung gibi markaların birçok telefonu artık en az yedi yıllık güncelleme garantisiyle satışa sunuluyor.

Android Güvenliği ve Gizliliği Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Kleidemacher konuya ilişkin LinkedIn platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tüketiciler satın alma sırasında tüketici elektroniği için minimum güvenlik desteği ömürlerini anlamayı hak ediyor ve bu şeffaflığı zorunlu kıldığı için Birleşik Krallık hükümetine teşekkür ediyor. Apple uzun süre 5+ yıllık güvenlik güncellemeleri sağladığı için çok fazla övgüyü hak ediyor. Ancak şimdi iOS’un artık akıllı telefon endüstrisindeki en iyi güvenlik ömrünü sunmadığını kabul etmenin zamanı geldi. Android bunu yapıyor…”

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