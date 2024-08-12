Uygun fiyatlı iPhone SE 4, Apple Intelligence ile gelecek

Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeli Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile birlikte gelecek. Bütçe dostu fiyatlarla raflarda boy göstermeye başlayacak cihazın arka tarafta tekli kamera ve Face ID teknolojisiyle karşımıza çıkacağı biliniyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın son iddialarına göre ise cihazın Apple’ın yeni AI işlevlerini bünyesinde barındıracak şekilde kutudan çıkacağı söyleniyor.

Teknoloji devi Apple tarafından bu yılın Haziran ayında WWDC 2024 etkinliğinde resmi olarak duyurulan Apple Intelligence yapay zeka özellikleri Eylül ayında iOS 18 işletim sisteminin kararlı sürümünün yayınlanmasıyla birlikte kullanıcılarla buluşacak. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında destekleneceği söylenen AI hizmetinin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta ne yazık ki yer almayacağı biliniyor.

Ancak 4. nesil iPhone SE modelinin yapay zeka özellikleriyle uyumlu bir şekilde çalışacağı ve bu sayede uygun fiyatıyla birlikte tüketiciler adına öne çıkacağı düşünülüyor. Amiral gemisi iPhone 15 serisinin standart modellerine göre AI işlevleri konusunda daha ayrıcalıklı bir konuma sahip olacak model şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

iPhone 16 serisinin tamamı Apple Intelligence desteğiyle çalışacak

Öte yandan yine bu yılın Eylül ayında resmi olarak piyasaya sürülecek olan ve artık lansman etkinliği için geri sayım başlayan iPhone 16 serisinin ise Apple Intelligence desteği konusunda daha büyük bir ayrıcalığa sahip olacağı biliniyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple’ın çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi telefon serisinin tamamı şirketin yapay zeka hizmetiyle uyumlu bir şekilde çalışacak. Cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Apple Intelligence’dan yararlanabilecek. Böylelikle marka, yeni telefonlarını tüketiciler için daha cazip bir hale getirecek gibi görünüyor.

iPhone SE 4’ten neler bekleniyor?

Heyecanla beklenen iPhone SE 4 modelinin 2025 yılının başlarında resmi olarak piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor. Elbette ki Apple şimdiye kadar bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, söz konusu lansman organizasyonunun önümüzdeki yıla sarkacağına işaret ediyor. Bununla beraber cihazın amiral gemisi iPhone’lar ile aynı işlemciye sahip olacağı da söyleniyor.

Önümüzdeki ay piyasaya çıkacak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus cihazları A18 çipinden güç alacak. Üst düzey iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max cihazlarında ise A18 Pro çipi yer alacak. İddialara göre iPhone SE 4’te de A18 Pro’ya yer verilecek. Böylelikle cihaz olağanüstü bir performans ortaya koyarak kullanıcılar için eşsiz bir deneyim yaratacak.

iPhone SE 4’ün tekli arka kameraya sahip olacağı söylenirken, cihazın metal bir gövdeyle kullanıcılarla buluşacağı aktarılıyor. 6,1 inç OLED ekranla piyasaya sürüleceği öne sürülen modelde Face ID teknolojisinin destekleneceği söyleniyor. Son olarak cihazın iPhone 14’e benzer bir tasarımla raflara geleceği belirtiliyor.

Apple Intelligence desteği ile karşımıza çıkması beklenen iPhone SE 4 önümüzdeki yılın başlarında duyurulacak. Peki ya sizin bu cihazla alakalı beklentileriniz neler? Uygun fiyatlı iPhone ile ilgili beklentilerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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