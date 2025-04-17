iPhone 18 serisi büyük bir zamla gelecek: Peki ama neden?

Apple önümüzdeki yıl iPhone 18 serisini piyasaya sürecek.

İddialara göre serinin tamamı, TSMC'nin yeni 2 nm A20 çipinden güç alacak.

İşlemci tercihi sebebiyle iPhone 18 ailesinin ciddi bir zamla geleceği söyleniyor.

Teknoloji devi Apple’ın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 18 serisi akıllı telefon ailesinde 2 nanometre litografiye sahip yeni A20 çipini benimsemesi bekleniyor. Ortaya çıkan bu detaylar, Digital Chat Station tarafından Çin’deki tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırılarak öne atıldı.

TSMC’nin en gelişmiş üretim sürecine geçiş, performans ve enerji verimliliğinde önemli kazanımlar vaat ediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde ithalat tarifelerinin giderek katılaşması senaryosu göz önüne alındığında, yeni teknolojinin yüksek maliyetinin cihazların nihai fiyatına yansıması da olası görünüyor.

TSMC’nin 2 nm çipleri yıl sonunda üretime girecek

2026 yılında karşımıza çıkacak iPhone 18 serisinin TSMC’nin 2 nm çipleriyle geleceği söyleniyor. Bu teknolojinin 2025’in sonlarında üretime girmesi bekleniyor.

Tayvanlı üretici, beklenen talebi karşılamak için iki yeni fabrika inşa ediyor. Aynı zamanda üçüncü fabrika için de yetkililerden onay bekleniyor. Önceki nesillerdeki 3 nm işlemcilerde olduğu gibi, ana ortak olarak Apple bu çipleri ilk alan şirket olacak.

Çip litografisinin evrimi performans üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Örnek vermek gerekirse 5 nm’den 3 nm’ye geçişte Apple cihazlarında yüzde 20’ye kadar daha fazla grafik hızı, yüzde 10’luk işlem kazancı ve Neural Engine’de iki kat kapasite elde edildi.

MacRumors’un haberine göre iPhone 18 serisinde donatılacak olan 2 nm A20 yonga setinin ise daha küçük transistörlerle daha yüksek yoğunluk ve enerji verimliliği sağlayarak bu rakamları aşması bekleniyor.

2 nm A20 çipleri iPhone 18 serisinin fiyatlarını artıracak

TSMC’nin yeni teknolojisinin beraberinde getireceği maliyetlerin de yüksek olması bekleniyor. Apple, yüksek üretim maliyetinin yanı sıra mali belirsizlik senaryosuyla da karşı karşıya.

ABD’nin Çin’den ithal ettiği yarı iletkenlere ve ürünlere uyguladığı gümrük vergileri fiyatlar üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Yüzde 145 ve yüzde 10’luk tarifelerde geçici rahatlama sağlanmasına rağmen eski Başkan Donald Trump’ın son açıklamaları, herhangi bir istisna olmaksızın yeni tarifelerin yolda olduğunu gösteriyor.

Böylece yeni nesil iPhone’ların sadece güç ve verimlilik anlamında ilerlemesi beklenmiyor. Aynı zamanda fiyat artış trendine de ayak uydurması bekleniyor.

Son olarak iPhone 18 Pro serisinin ekran altı Face ID desteğine sahip olacağı ve 2 TB dahili depolama alanı sunacağı öne sürülüyor.