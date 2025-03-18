iPhone 18 Pro ekran altı Face ID desteğiyle gelebilir

iPhone 18 Pro serisi hakkında yeni detaylar internete sızdı.

Merakla beklenen modellerin ekran altı Face ID desteğiyle geleceği söyleniyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max bu yeniliği sunacak ilk Apple telefonları olacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinde şimdiye kadar büyük bir yolculuğu geçirdi. Özellikle de kamera ve sensörlerin bulunduğu alanda yaptığı hassas tercihler ikonik oldu. Başlangıçta büyük bir çentik sunan şirket, geçtiğimiz yıllarda ise Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımına geçti.

Pek çok teknoloji meraklısı, tıpkı Android akıllı telefonlardaki gibi, belki de küçük bir delik tasarım sunarak bir adım daha ileriye gitmeyi umuyordu. Fakat şirket, Dinamik Ada’nın sunduğu potansiyeli mükemmelleştirmeyi tercih etti. Bu özelliği iPhone deneyiminin ayırt edici bir unsuru haline getirerek birçok insanı şaşırttı.

Şimdi ise Apple’ın daha radikal bir atılımda bulunmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Güvenilir kaynaklardan gelen raporlara göre iPhone 18 Pro modelleri ekrana gömülü Face ID desteğine sahip olabilir. Böylelikle şirket meşhur Dinamik Ada tasarımını rafa kaldırıp yolunu bambaşka bir rotaya çekebilir.

Apple gelecek yıl iPhone’larda önemli değişiklikler sunacak

Face ID’nin doğrudan iPhone ekranına entegre edilebileceği ihtimali bir süredir tartışılan bir konuydu. Analist Ming-Chi Kuo daha önce bu teknolojinin lansman yılı olarak 2024 yılına işaret etmişti. Fakat bilindiği gibi bu tahminler gerçekleşmedi. Ross Young daha sonra böyle bir yeniliğin 2026’dan önce gelmeyeceğini öne sürdü. Şimdi ise Bloomberg yazarı Mark Gurman konuya ilişkin bakış açısını paylaştı.

Mark Gurman, Bloomberg’deki yazısında Dinamik Ada tasarımının 2026 ya da 2027 yılında piyasaya çıkacak iPhone Pro modellerinde de yer almaya devam edeceğini tahmin ediyor. Şirketin bazı bileşenleri kademeli olarak ekran panelinin altına taşımayı planladığı aktarılıyor.

Gurman, 2026 veya 2027’den itibaren daha önemli değişimler bekliyor. Bu geçiş, üstte kaplanan alanın azalmasına yol açacak ve kusursuz ekrana sahip bir telefon hedefine doğru bir adım olacak. Ayrıca yakın tarihli bazı raporlarda Apple’ın ilk katlanabilir iPhone ve iPad modellerini 2027’de tanıtacağı öne sürülüyor.

Bazı söylentilere göre iPhone 17 Pro Max daha mütevazı bir Dinamik Ada ile karşımıza çıkabilir. Gurman’ın mantığına göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri ekran altı Face ID’yi uygulayan ilk modeller olacak. Ancak ön kamera için kullanılan delik, birçok Android üreticisinin benimsediği trende uygun olarak kalacak gibi görünüyor.

Elbette ki bunların şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Şirketin 2026’da iPhone’larının tasarımında böylesine önemli bir değişikliğe gerçekten hazır olup olmadığını anlamak için Apple’ın resmi duyurularını beklememiz gerekecek.

Son olarak iPhone 18 Pro serisinin 2 TB dahili depolama alanına sahip olacağı da öne sürülüyor. Cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz!