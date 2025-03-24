iPhone 18 serisinin tamamı A20 çipiyle donatılacak

2026'da piyasaya çıkacak iPhone 18 serisinden yeni bilgiler geldi.

iPhone 18 serisinin tamamının 2nm A20 çipleriyle donatılabileceği söyleniyor.

TSMC'nin üretim aşamasında başarıyla ilerleme kaydettiği ifade ediliyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone 18 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte işlemci tarafında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin gelecek nesil iPhone’larında A20 olarak adlandırılabilecek 2 nanometrelik bir işlemci kullanmak istediği anlaşılıyor.

İddialara göre şirket, iPhone 18 ailesinin tamamında aynı işlemciden yararlanacak. Yani serinin daha gelişmiş modelleri olan “Pro” seçenekleri de bu çiple donatılacak. Başlangıçta bu teknolojinin benimsenmesi için 2026 yılı söylentileri vardı. Fakat son gelişmeler bunun daha da öne çekilebileceğine işaret ediyor.

iPhone 18 ailesi 2nm A20 işlemcisiyle gelebilir

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, 2nm yonga setinin 2025’in ikinci yarısında geleceğini öngörüyor. Kuo, geçmişte yüksek maliyetler nedeniyle “Pro” modellerinde sınırlı bir uygulama varsayımında bulunmuştu. Ancak son tahmin, yeni Apple A20 işlemcisinin tüm iPhone 18 serisinde benimsenebileceğine işaret ediyor.

A20 ile A20 Pro arasında geçmişteki örneklerin izlerini takip edecek olası bir farklılaşma, GPU çekirdeklerinin yapılandırmasıyla ilgili olabilir. Şirket, iPhone 16 serisi için A18 ve A18 Pro’yu tanıtarak, çipleri grafik performansına göre farklılaştırdı.

Örneğin iPhone 16e’de de A18 bulunuyor. Fakat bunun GPU’su biraz daha az güçlü bir performans sunuyor. Kuo’nun bu noktada güveninin TSMC’nin 2nm üretimdeki ilerlemesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Tayvanlı dev şirketin deneme üretiminde yüzde 60 verim elde ettiği daha önceki haberlere göre ortaya çıkmıştı. Kuo, TSMC’nin üretim verimliliğinin artmasının aylık üretim hacminin de artmasına yol açacağına inanıyor.

Şirketin Apple’a gerekli 2nm çip tedariğini sağlaması bekleniyor. 2nm geleceği yaklaşırken Apple şimdilik TSMC’nin 3nm N3P’si üzerine inşa ettiği A19 ve A19 Pro çiplerine güvenecek.

Apple’ın Qualcomm ve MediaTek gibi rakipleriyle arasındaki teknolojik uçurumu daha da derinleştirip derinleştirmeyeceği ise henüz belli değil. Önümüzdeki yıllarda TSMC’nin 2nm sürecini kullanıp kullanmayacaklarını bekleyip göreceğiz. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son olarak yakın tarihli bazı raporlar iPhone 18 Pro serisinin ekran altı Face ID desteğiyle gelebileceğine ve beklenenden daha pahalı bir fiyatla satılabileceğine işaret ediyor.