İlk 2 TB depolamalı Apple telefonu iPhone 18 Pro olacak

Apple yılın Eylül ayında yeni amiral gemisi iPhone 16 telefon serisi için hazırlıklarına devam ederken, şirketin iki yıl sonra piyasaya sürülecek üst düzey telefonu hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. TrendForce’un haberine göre 2026 yılında şirket iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde 2 TB dahili depolama alanına yer vermeye başlayacak.

Bellek endüstrisi ile ilgili yayınlanan raporda QLC (Quad-Level Cell) adı verilen teknolojinin her geçen gün daha da yaygınlaşmasıyla birlikte bu olasılık vurgulanıyor. QLC teknolojisi tek bir NAND hücresinde 4 bite kadar depolama sağlama yeteneğine sahip bir flash bellek türü olarak biliniyor. Şu anda mevcut amiral gemisi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında hücre başına en fazla 3 bin biti destekleyen Triple-Level Cell (TCL) ile donatılıyor. Yeni bellek türünde yüzde 33 daha fazla yoğunluk sağlanacağı ifade ediliyor.

QLC teknolojisinin yaygınlaşması bekleniyor

Analistler, 2026 yılında TLC bellek yongalarının yerini QLC teknolojisinin alacağını öne sürüyor. Bununla birlikte teknoloji devi Apple’ın da adım atacağı ifade ediliyor. Fakat bunun ilk etapta yalnızca serinin daha pahalı fiyat etiketine ve daha güçlü özelliklere sahip olan “Pro” modellerinde yer alacağı tahmin ediliyor. Serinin temel modellerinde ise TLC teknolojisinin korunacağı aktarılıyor.

Şirketin şu anki amiral gemisi akıllı telefonları olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te en fazla 1 TB’a kadar dahili depolama alanı seçeneği sunuluyor. QLC teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte gelecekteki üst düzey iPhone’ların depolama kapasitesinin iki katına çıkarılacağı ve 2 TB’a kadar yükseltilebileceği dile getiriliyor.

2 TB depolama bir ihtiyaç haline gelebilir

iPhone’ların depolama alanını artırması şirket adına önemli bir dönüm noktasını temsil edecek. 2026 yılında yapay zeka teknolojilerinin daha da yaygınlaşmasıyla birlikte 2 TB artık muhtemelen bazı kullanıcılar için bir ihtiyaç haline gelecek. Öte yandan iPhone modellerinin ilerleyen yıllarda 8K kayıt gibi ayrıcalıklı özelliklere sahip olması da bu ihtiyacı artıracak gibi görünüyor.

Fakat yine de 2 TB dahili depolama alanına sahip olacağı öne sürülen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için hala önümüzde uzun bir süre var. İki yıl sonra piyasaya sürülecek olan cihazlar şimdiden çarpıcı iddialarla gündemde kendine yer bulmaya başlıyor.