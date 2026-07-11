Katlanabilir iPhone Ultra’da kritik yol ayrımı: Sıvı metal mi 3D baskı mı?

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Apple, iPhone Ultra'nın menteşe tasarımı için sıvı metal ve 3D baskı arasında bir seçim yapacak.

Şirket, ekran üzerindeki kırışıklık sorununu ortadan kaldıracak yöntemi belirlemeye çalışıyor.

Markanın Temmuz ayının sonuna kadar bu konuda kesin bir karar vermesi bekleniyor.

Bu karar, cihazın maliyetini ve üretim sürecini de doğrudan etkileyecek.

Teknoloji devi Apple, katlanabilir iPhone Ultra projesinde teknolojik engelleri aşmak adına kritik bir yol ayrımına girdi. Cihazın menteşe sisteminin tasarımı, ürünün başarısı için en önemli teknik zorluklardan biri olarak öne çıkıyor. Ekran izi problemini en aza indirmek isteyen marka, sıvı metalin yüksek esnekliği ile 3D baskı teknolojisinin ölçeklenebilir avantajları arasında bir denge oluşturmaya odaklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde seri üretime giren iPhone Ultra modeli için geri sayım başlarken; Temmuz ayı sonuna kadar verilecek bu teknik karar ile birlikte yalnızca cihazın nihai tasarımı değil, ayrıca üretim maliyetleri ve piyasaya sürülme süreci de tam anlamıyla netlik kazanacak gibi görünüyor. İşte detaylar…

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Apple’ın menteşe teknolojisindeki zorlu tercihi

Apple’ın teknik karar alma sürecinin bu aşaması, cihazın panelindeki kıvrımı ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Şirket, OPPO Find N6‘ya benzer bir yüzey kalitesi elde etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle de markanın iPhone Ultra cihazında uygulayabileceği seçenekler arasında sıvı metal veya 3D baskı opsiyonları öne çıkıyor.

Sıvı metal, yüksek esneklik ve çizilme direnci sunan, orijinal şekline geri dönebilen amorf bir alaşım olarak biliniyor. Fakat daha karmaşık bir üretim süreci gerektiren bir teknoloji olduğunu da belirtelim. 3D baskı ise büyük ölçekli üretim için bir alternatif olarak öne çıkan bir seçenek.

Gizmochina’nın haberine göre bu alternatif, bileşenlerin ve bellek tedarikinin maliyetlerine ilişkin görüşmelere bağlı olacak. Fakat her halükarda Apple’ın bu ayın sonuna kadar seçeneklerden birine karar vermesi gerekiyor. Bu zorlu karar, ürünün piyasadaki satış fiyatında değişikliklere bile yol açabilir.