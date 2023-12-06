Apple, iPhone 18 ile ekran altı kameraya geçebilir

Teknoloji devi Apple yakında radikal bir değişiklik ile hayranları karşısına çıkabilir. İddialara göre şirket, tamamen çerçevesiz bir iPhone modeli yaratmak için kolları sıvamış durumda. Uzun süredir şirketin, ekran altı kameraya sahip bir akıllı telefon geliştireceği öne sürülüyordu. Ancak şimdiye kadar bu konuda somut bir adım atılmamıştı. Gelen son iddialar ise beklenen modelin yakın bir gelecekte olmasa da mutlaka geleceğine işaret ediyor.

Uzun bir süredir Apple’ın LG Innotek ile iş birliği içinde olduğu biliniyor. Şirket, LG’yi yenilikçi bir ekran altı kamera geliştirmek konusunda görevlendirdi. Fakat ne yazık ki tam ekran tasarımına sahip iPhone modelleri için bir süre daha beklememiz gerekecek.

LG Innotek, Apple için ekran altı kamera geliştiriyor

LG Innotek, ekran altı kameralarda görülen tipik görüntü kalitesi bozulması sorununu ortadan kaldırmak için çaba gösteriyor. Bunun için şirket, görüntü kalitesini artırmaya odaklanan kavisli yüzeylere sahip birden fazla lens kullanan “Freeform Optic” adı verilen özel bir lens tasarlıyor.

LG Innotek’in almış olduğu Freeform Optic patenti geçen yılın Aralık ayında resmi olarak yayınlandı. Bununla birlikte şirket, söz konusu teknolojisinde geliştirme sürecine devam ediyor. Bunun yanı sıra LG Display ekibi de yenilikçi ekran altı kamera teknolojisinde ışık geçirgenliğini artırmak üzerine yoğunlaşıyor. 2023 yılına kadar yüzde 20, 2024’ten sonrasında ise yüzde 40 oranında ışık geçirgenliğine ulaşılması amaçlanıyor.

Ekran altı kamera ilk olarak iPhone 18 serisinde gelebilir

Bilindiği üzere Apple, ekran altı kamera teknolojisini yıllardır araştırıyor. Fakat ne yazık ki bu teknolojinin yarattığı görüntü kalitesi bozulmaları, şirketin bu noktada aceleci olmamasını sağlıyor. Şirket, kusursuz bir sonuç elde edene kadar bu teknolojiyi cihazlarında benimsemeyi planlamıyor. Ekran altı kamera deneyiminin normal selfie çekimleriyle eşdeğer olması için çalışmalar devam ediliyor.

MacRumors tarafından aktarılan iddialara göre ekran altı kameralı ilk iPhone modeli en erken 2026 yılında karşımıza çıkacak. Bu da söz konusu teknolojinin iPhone 18 serisi ile beraber geleceğine işaret ediyor. Eğer bu iddia doğrulanırsa, şirket muhtemelen yeni teknolojisini öncelikle serinin Pro ve Pro Max modellerinde kullanıcılara sunabilir.

Apple’ın ekran altı kamerasını benimsemesi, aynı zamanda şirketin bir başka ilgi çekici teknolojiden de vazgeçeceği anlamına geliyor. İlk olarak iPhone 15 Pro serisinde karşımıza çıkan, iPhone 16 serisinin ise tamamında yer alan Dinamik Ada tasarımı, ekran altı kamerayla beraber tarihin tozlu raflarına karışacak gibi görünüyor.