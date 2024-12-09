iPhone 18 Pro beklenenden daha pahalı olabilir! İşte sebebi

2026 yılında çıkacak amiral gemisi iPhone 18 Pro hakkında yeni detaylar geldi.

Merakla beklenen üst düzey model, beklenenden daha pahalı bir fiyatla satılacak.

Bunun sebebi, Apple'ın TSMC'nin 2nm çiplerini benimsemesinden kaynaklanacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi ile yakın zaman önce karşımıza çıktı. Fakat teknoloji tutkunlarının dikkatleri şimdiden gelecek modellere çevrilmiş durumda. iPhone 17 ve iPhone 18 ile ilgili ilk söylentiler internette dolaşmaya başladı bile.

Ortaya çıkan son söylentilere göre Apple, TSMC’nin 2 nanometre işlemcilerini ilk kez 2026’da benimseyebilir. Dolayısıyla bu da yanı yıl piyasaya çıkacak iPhone 18 Pro modellerine fiyat artışı olarak yansıyabilir. Beklenenden daha pahalıya satılacağı öne sürülen modeller, yüksek fiyat etiketiyle cep yakacak gibi görünüyor. İşte detaylar…

iPhone 18 Pro, 2nm çip nedeniyle daha pahalı olacak

Çinli kaynaklardan gelen bilgiler, 3nm’den 2nm’ye geçişin işlemci başına 35 dolarlık ekstra bir maliyete neden olabileceğini söylüyor. Bunun da 50 dolardan 85 dolara yüzde 70’lik bir fiyat artışı anlamına geldiği vurgulanıyor.

Apple bu masrafı tüketicilere yansıtmaya karar verirse, serideki “Pro” modelleri mevcut sürümlerden daha pahalı hale gelebilir. “Pro” olmayan modellerin fiyatlarını daha uygun tutmak için Apple’ın bu amiral gemisi cihazlarda 3 nanometre yonga setlerini kullanmaya devam etmesi muhtemel görünüyor.

2 nanometre işlemcilere geçiş çeşitli avantajlar getirebilir. Yakında çıkacak olan A20 Pro çip daha iyi performans, daha fazla enerji verimliliği ve çip boyutunda küçülme vaat ederek hem işlem hızını hem de pil ömrünü artırıyor. iPhone 18 Pro modelini tercih edenler, günlük kullanım için optimize edilmiş daha güçlü bir cihazdan faydalanabilecek.

Amiral gemisi cihaz sürpriz yeniliklerle gelecek

Öte yandan iPhone 18 Pro’daki yenilikler yalnızca çiple sınırlı kalmayacak. Merakla beklenen iki yıl sonraki amiral gemisi, ekranın altına bir Face ID sensörü entegre ederek Dinamik Ada’yı ortadan kaldırabilir.

Dinamik Ada tasarımının ortadan kalkması daha temiz ve daha modern bir tasarım ortaya çıkabilir. Ayrıca odak, alan derinliği ve bokeh efektlerini iyileştirerek fotoğrafları daha da profesyonel hale getirecek bir çözüm olan değişken diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir lens sunulacağı da ifade ediliyor.

Amiral gemisi iPhone 18 Pro modeli iki yıl sonra piyasaya çıkacak. 2026’nın Eylül ayında gerçekleşecek lansman, iPhone’larda son yıllarda yapılan en büyük iyileştirmeleri de beraberinde getirmeyi vaat edecek.