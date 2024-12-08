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    iPhone 17 Air şimdiye kadarki en ince Apple telefonu olacak

    Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sunacağı iPhone 17 Air modeli ile şimdiye kadarki en ince telefon modelini karşımıza çıkaracak.
    iPhone 17 Air
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    • Ultra ince tasarıma sahip iPhone 17 Air ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
    • Merakla beklenen cihaz 6,25 mm kalınlığıyla öne çıkacak.
    • iPhone 17 Air, iPhone 16 Pro'dan bile çok daha ince bir yapıya sahip olacak.

    Teknoloji devi Apple, akıllı telefon serisinde önemli bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre şirket 2025 yılında büyük bir sürprizle karşımıza çıkmayı planlıyor. Ultra ince tasarıma sahip olacak iPhone 17 Air, markanın şimdiye kadarki en ince telefonu olarak lanse edilecek.

    Yalnızca 6,25 mm kalınlığında olacak cihaz, onu şimdiye kadar yapılmış en ince iPhone haline getirecek. Şimdiden hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan iPhone 17 Air modeli; iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile birlikte piyasaya sürülecek. Amiral gemisi telefon serisi Eylül ayında gerçekleşecek lansman etkinliğinde duyurulacak.

    iPhone 17 Air, iPhone 16 Pro’dan çok daha ince olacak

    Apple’ın heyecanla beklenen ultra ince tasarımlı telefonu, 8,25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro’dan yaklaşık iki milimetre daha ince olacak. Cihaz bu boyutlarıyla şimdiye kadar 6,9 mm kalınlıkla rekoru elinde bulunduran iPhone 6’yı bile geride bırakacak.

    Apple’ın özel olarak tasarlanmış 5G modem çipinin kullanılması sayesinde kalınlıktaki azalma pil ömründen, ekran kalitesinden veya kamera performansından herhangi bir şekilde ödün vermeyecek. Qualcomm modemlerden daha küçük olan çip, cihazın iç alanının optimize edilmesine olanak sağlayacak.

    iPhone 17 Air

    Ortaya çıkan söylentiler, iPhone 17 Air modelinin 6,6 inç ekrana ve tek lensli arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. Minimalist tasarım seçimi, yeni iPhone’un temel özelliklerinden ödün vermeyecek. Aynı zamanda son derece zarif bir görünüm sunacak.

    2025 yılında Apple modem çiplerini diğer cihazlara da getirecek. Yeni iPhone SE ve uygun fiyatlı iPad bu yeni teknolojiden ilk yararlananlar arasında olacak. Apple’ın bu noktadaki en büyük hedefi, giderek daha verimli ve kompakt çipler geliştirerek önümüzdeki üç yıl içinde Qualcomm modemlerini aşamalı olarak kaldırmak olacak.

    Bununla birlikte Apple’ın uygulamayı planladığı yeni strateji, Mark Gurman’ın üzerinde çalışıldığını söylediği katlanabilir iPhone gibi yenilikçi tasarımların da önünü açabilir. Fakat şimdilik yine de merak uyandıran bu cihazın çıkış tarihi hakkında kesin bir açıklama olmadığını hatırlatalım. Gelen son iddialar, “Flip” formatlı katlanabilir iPhone’un 2026 yılında geleceğine işaret ediyordu.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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